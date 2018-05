El presidente Trump y 234 representantes de la Cámara Baja ven la discriminación racial de color verde [$$$]

La última vez que yo personalmente negocié la compra y el financiamiento de un auto fue en diciembre del 2017. Yo hice mi tarea: verifiqué mi puntaje crediticio; fui a mi cooperativa de crédito para obtener un préstamo de compra pre-aprobado; coticé precios en internet; me comuniqué con seis concesionarios y fui a cinco. Consideré comprar el auto en tres concesionarios. El primero le incrementó el precio al automóvil en unos 1,000 dólares. El segundo me dijo que el financiamiento disponible en los bancos nacionales suponía tasas de interés anuales de entre 4.9% y 9%. Cuando entré en el tercer concesionario, le avisé al vendedor y al agente financiero que yo tenía un puntaje crediticio perfecto y que mi cooperativa de crédito me había pre-aprobado el préstamo de compra con una tasa de interés anual de 1.9%. Aun así, intentaron imponerme una tasa de interés más alta; pero yo me rehusé a aceptar. Al comprobar todos mis datos, el gerente de finanza me dijo que la compañía financiera de la fábrica de autos quería el contrato de financiamiento y estaba dispuesto a ofrecerme los mismos términos que mi cooperativa. Solo así pude cerrar el trato.