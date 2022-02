El nuevo conflicto bélico desnuda la hipocresía republicana

En efecto, psicológicamente hablando un sujeto como Trump no puede evitar la admiración que siente hacia los autócratas que quisiera imitar, independientemente de su ideología, porque lo que mueve al dueño de Mar-A-Lago no solo es el poder, sino demostrar que lo tiene y que lo ejerce para sus propios fines y no para la nación. Kim-Jong-un, líder supremo de Corea del Norte, es también su otro yo.