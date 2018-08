El interregno del poder: ¿Quién está gobernando a México?

Parece bien tener un presidente electo activo que se reúne ya con representante del gobierno de Estados Unidos, convoca foros sobre distintas temáticas, da cifras, señala procedimientos, llama a medidas de austeridad que mandan la señal de orden y mesura. Si bien algunos de sus nombramientos han sido criticados, otros por reciben beneplácito al tratarse de personas conocidas y capacitadas. Sin embargo, todo este apresuramiento puede elevar las expectativas más de los razonable, y puede llevar a ofrecer lo que luego no pueda cumplirse. Es el caso de ofrecer una beca a casi tres millones de jóvenes, sin aclarar quién los va seleccionar o cómo se les va a evaluar. O el de la descentralización de casi todos los ministerios de estado, que también ha generado serias dudas por lo que supone la movilización no solamente de la administración sino de los recursos: la vivienda de quienes estaban en Ciudad de México y ahora tendrán que migrar a las distintas ciudades, la movilización de las familias de esas burocracias y los servicios que estos grupos (que pueden ser cientos miles de personas) van a requerir en el lugar de destino, etc.