El fuerte golpe económico del covid-19 para los latinos en EEUU y América Latina

Esta es ya una realidad. Llegados a este punto, veamos los efectos y consecuencias de la pandemia en los Estados Unidos, donde la pérdida de empleos se ha disparado hasta llegar a la asombrosa cantidad de 30 millones de personas reclamando seguro de paro forzoso. El país en su conjunto se ha visto afectado, de eso no hay duda, pero cuando miramos con detenimiento los números, observamos que los latinos son los más afectados.

Tal como establece una reciente investigación de The Associated Press y el NORC Center for Public Affairs Research, del total de familias que experimentaron pérdida de ingresos por la pandemia, 60% son latinos, 50% de los cuales tenían menos de $50,000 de ingreso anual.