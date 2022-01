El fantasma de Stalin se pasea por el Kremlin

Este fin de semana el asesor de seguridad nacional de EEUU, Jake Sullivan, reaccionó a la amenaza rusa de aumentar su presencia militar en Cuba y Venezuela diciendo que no quería responder a “fanfarronadas en comentarios públicos”. Añadió que, si Rusia se moviera en esa dirección, “lidiaríamos con ello de forma decisiva”. Más nos vale. Pero eso no es suficiente. Estados Unidos necesita trazar una estrategia firme, clara y duradera para frenar el expansionismo imperial de Putin. Y debería coordinarla con sus aliados democráticos en Europa, lo cual no es tan fácil como podría suponerse.