El daño de Trump sigue en marcha

No, señor. Nada de eso importa a los republicanos, cuyo único interés es seguir utilizando a Trump como el puente para atraer a esa base recalcitrante y extremista con el fin de mantenerse en el poder o arrebatárselo a los demócratas. Esa misma derecha ahora pide que se le quiten los fondos al FBI, como el movimiento de Black Lives Matter pedía que se le quitaran fondos a la policía en el contexto de los abusos de algunos elementos que han culminado en la muerte de civiles afroamericanos y de otras minorías por el uso excesivo de fuerza. Equiparar las dos instancias de forma burlona no solo es incorrecto. Es vergonzoso. Y ellos lo saben, pero lo disfrutan en la cara de esta nación, porque han llegado a un grado tal de cinismo e impunidad que no les interesa en realidad el país donde viven, sino imponer una sola, blanca y supremacista visión del mundo a costa de lo que sea. Incluso de la sangre, el sudor y las lágrimas que también se han derramado a lo largo de la historia de Estados Unidos.