¿Por qué el derecho al voto sigue siendo una batalla? No hay que ver más allá de Texas para entender

Su plan suena imposible: evitar que los republicanos pasen propuestas legislativas que restringen el derecho al voto. También están abogando por medidas federales para proteger el voto e incrementar la representación latina, incluyendo la Ley para el Pueblo (For the People Act) y la Ley para la Promoción del Derecho al Voto John Lewis (John Lewis Voting Rights Advancement Act.) Los representantes texanos no están solos en su lucha, ya que cuentan con el apoyo de la mayoría de los votantes. De acuerdo a una encuesta, el 80% de los estadounidenses cree que la Ley del Derecho al Voto (Voting Rights Act) aún es necesaria y la mayoría está de acuerdo con la Ley para el Pueblo (For the People Act).