Del “cierre de la frontera” a las “tarifas arancelarias”, dos amenazas no cumplidas

La anterior rabieta del presidente Trump, cuando amenazó con “cerrar” la frontera sur si México no frenaba el paso de migrantes y el de estupefacientes, fue detenida en seco no por una habilidad negociadora de la cual carece el mandatario, sino por un simple y a la vez complejo factor que a todos atañe: la realidad económica de una zona geográfica estratégica , quizá la más dinámica del mundo, que habría perdido entre 1,500 y 2,000 millones de dólares diarios , de haber procedido la amenaza del cierre.

Era de esperar que dicha rabieta no fuera la última y que, como en toda campaña, echaría mano del mismo recurso –es decir, “asustar con el petate del muerto”– para confirmar ante su base que sigue manejando los hilos de una Casa Blanca que parece funcionar solo a base de ardides y confusiones.

En efecto, volvió a fracasar con esa fórmula amenazadora (que de tan obvia es ya francamente ridícula) de imponer esta vez, de manera unilateral nuevamente, una tarifa arancelaria del 5% a todos los productos provenientes de México si este país no frenaba el paso de indocumentados por su territorio hacia Estados Unidos.

Haber acusado a México de “no hacer nada” al respecto, buscando una obvia confrontación que realmente no tenía ni pies ni cabeza, le salió contraproducente porque nunca tomó en cuenta la vía diplomática que su vecino del sur siempre ha elegido en su historia como estrategia para resolver controversias internacionales, independientemente del presidente en turno y de la ideología que profese. Por ley y por principios.

Pero no solo eso: nuevamente la realidad económica de la región le estalló en el rostro y le hizo recular, pues a pesar de las graves inequidades en la distribución de su riqueza, una nación como la mexicana es considerada, según The Observatory of Economic Complexity (OEC), la novena de entre 221 en el ámbito de las exportaciones, con más de 400,000 millones de dólares al año, importando más de 350,000 millones, con un saldo a favor de unos 60,000 millones.