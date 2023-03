Especuladores con dinero ajeno

Se nos dice que en lo que respecta a la crisis bancaria, 2023 no es lo mismo que 2008. Pudiera ser. Todos deseamos que la sangre no llegue al río esta vez. Pero si no llega ahora, pudiera llegar pronto a menos que se tomen medidas drásticas. Una sería fortalecer de nuevo Dodd-Frank. Esa ley estipulaba un escrutinio estricto de 250 mil millones de dólares en los depósitos de los bancos. Pero el Congreso y el gobierno de Trump redujeron el escrutinio a solo 50 mil millones de dólares. Es indispensable revertir cuanto antes esa reducción.