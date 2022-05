Con Título 42 o sin él, los migrantes seguirán arriesgándolo todo

Así, el cinismo de estos políticos no tiene límites. Todavía no entraba en vigor la fecha límite para eliminar el Título 42, este pasado 23 de mayo, cuando ellos ya argumentaban que había una “crisis en la frontera”. Si con el Título 42 ya había una “crisis”, entonces ¿por qué aferrarse a una medida sanitaria para hacer frente al desastre que son las leyes de inmigración en la nación supuestamente más poderosa del planeta? ¿Por qué no legislar?