Con Biden y Harris surge un rayo de esperanza

No sé si soy yo, o si la designación de la senadora Kamala Harris como compañera de fórmula del virtual nominado presidencial demócrata, Joe Biden, ha generado un entusiasmo colectivo entre un sector, más que evidente en las redes sociales. Tanto, que si se mantiene así hasta las urnas el próximo 3 de noviembre pondría fin a las aspiraciones de reelección de Donald Trump.

Por eso ver y escuchar a Biden y a Harris en su primera aparición pública como la mancuerna demócrata fue como una especie de bálsamo. Debo admitir que siempre he abordado a los políticos con desconfianza y cinismo, sean del partido que sean. Tomo sus promesas con pinzas porque sus acciones, para las que son electos, valen más que mil palabras. Pero ayer me permití entusiasmarme. Me permití soñar con un cambio.