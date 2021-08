Frente a la inseguridad energética, las comunidades rurales latinas necesitan una acción climática ya

La crisis climática no puede esperar, las familias latinas en zonas rurales de Colorado tampoco. El tiempo para actuar es ahora, antes de que esta nueva realidad se vuelva permanente, antes de que la crisis climática lleve a las zonas rurales de Colorado, al estado y al país a un punto del que ya no se pueda regresar. Si podemos cambiar esto, ¿por qué no actuar ya?