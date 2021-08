Cómo ayudar a los refugiados del desastre en Afganistán

Los gobiernos no son los únicos que pueden ayudar a los fugitivos del Talibán, como ya se ha hecho evidente en Estado Unidos. La organización Human Rights First busca abogados dispuestos a representar gratis a los evacuados de Afganistán. El International Refugee Assistance Project recauda donaciones para ofrecerles asistencia legal. Keeping Our Promise, con sede en Rochester, Nueva York, les ofrece servicios de relocalización. International Medical Corps les brinda servicios médicos antes de salir de Afganistán y recauda fondos para seguir dándoles esa ayuda. El Comité de Rescate Internacional – el cual nos trajo a mi familia y a mí a Estados Unidos en los años 70 – recauda $10 millones para dar lo que describe como “ayuda que salve vidas” a los afganos. Y también se movilizan para asistir a organizaciones religiosas como Commonwealth Catholic Charities.