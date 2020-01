Celebramos la semana nacional de elección de escuelas

Cuando era niño, vi a mis padres trabajar duro para superarse. Durante los casi 25 años que trabajaron en los campos y las granjas como campesinos, ellos carecieron de oportunidades por solo llegar hasta el cuarto grado durante sus años de formación en México. Ellos me hicieron comprender que, combinada con disciplina y sacrificio, una excelente educación era clave para el éxito en la vida.

Pasado el tiempo, me di cuenta que el sistema de escuelas públicas no pudo acomodar a un estudiante como yo, ya que mi estilo de vida laboral y las circunstancias financieras de la familia me impidieron completar la escuela secundaria. A pesar de esos desafíos, pude ir a la universidad después de obtener un diploma. Fue mi segunda oportunidad. Ese esfuerzo abrió un mundo de posibilidades para mi futuro, como lo sabían mis padres.