El arribo reciente de inmigrantes haitianos acentúa la urgencia de que el Congreso actúe

Para que nuestra reforma de asilo y las inversiones en seguridad fronteriza se aprovechen al máximo, el Congreso también debe aumentar las vías legales que brinden a los inmigrantes económicos un proceso ordenado para esperar en la fila. Los datos muestran que el aumento de las admisiones de visas para mexicanos en un uno por ciento redujo las detenciones de mexicanos en una cantidad aún mayor. Incluso cuando los inmigrantes no reciben inmediatamente una visa, saber que pueden lograr una en el futuro los alienta a no intentar cruzar ilegalmente. Actualmente, los ciudadanos haitianos no son elegibles para ciertos tipos de visas de trabajo, y por cada 100 haitianos detenidos en el año fiscal 2021, solo dos fueron admitidos con una visa temporal o permanente.