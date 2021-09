AMLO se proyectó en la cumbre sin altura de CELAP

Por fortuna, no todos sus invitados le hicieron el juego. El paraguayo Mario Abdo Benítez miró de frente a Maduro y le espetó: “No hay otro camino que no sea la democracia”. Y su colega uruguayo, Luis Lacalle Pou, fue aún más lejos al afirmar: “Cuando uno ve que en determinados países no hay democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila, pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”.