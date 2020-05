Al atacar las salvaguardas de salud pública, Trump abandona a las familias latinas

Porque crecí entre comunidades industriales, la lucha contra la contaminación y a favor de la salud pública es algo que asumo como propio. He visto de primera mano cómo el aire sucio y el esmog han contribuido a que familiares y miembros de mi comunidad sufran de asma y otros problemas respiratorios, lo que hace que tengan que luchar para respirar. También he presenciado cómo la contaminación afecta de forma desproporcionada a las comunidades latinas. Todo el mundo merece vivir en una comunidad limpia, segura y saludable, y esto es algo por lo cual he abogado durante toda mi trayectoria como médico.