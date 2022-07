Más allá de la foto

Por su parte, lo primero que hizo Biden al llegar a la presidencia fue enviar una propuesta migratoria para legalizar a millones de indocumentados. Todo quedó en simbolismo ya que en el congreso no hay los votos necesarios para aprobarla. Pero Biden no es Trump. Y la política oficial es no deportar a las personas solo por ser indocumentadas, según anunció en septiembre el secretario de seguridad nacional, Alejandro Mayorkas. Aunque la realidad es mucho más compleja y las deportaciones en la frontera continúan, Biden firmaría mañana mismo una reforma migratoria si le llegara a su escritorio.