Muere a los 106 años el sobreviviente más antiguo del ataque a Pearl Harbor

Barcos en llamas por todas partes

"Yo le había dicho (a mi esposa) que no quería que me despertaran porque había estado (fuera) toda la noche, y que estaba muy cansado, y que quería dormir un poco", dijo Chávez.

"Después de ver el comienzo del ataque me llamó, y no podía creer lo que me estaba diciendo. Finalmente me desperté, subí y, por supuesto, ella tenía razón".