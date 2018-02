La cantidad de inscritos en Obamacare este año prácticamente no se vio afectada por los esfuerzos por sabotear la ley de salud

Según un conteo de la agencia Associated Press, alrededor de 11,8 millones de estadounidenses compraron un seguro médico dentro de los mercados del Affordable Care Act, lo que representa una reducción en la participación de apenas 3%, aun cuando la Administración cortó sustancialmente su presupuesto publicitario y el tiempo para inscribirse.

Los esfuerzos de Trump por sabotear el Affordable Care Act no alteraron la participación en los mercados de salud. Casi 11,8 millones de estadounidenses se inscribieron en Obamacare durante el open enrollment, apenas 3% menos que el año pasado según cálculos realizados por Associated Press luego de que terminase el período de inscripción abierta en varios estados que habían extendido el lapso de tiempo. Los Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) todavía no han divulgado las cifras totales.

Pese a que la administración redujo el período de inscripción y recortó en 90% el presupuesto publicitario destinado a promoverlo, la cantidad de inscritos permaneció prácticamente estable.



publicidad

"Si me hubieras preguntado hace un año si la inscripción en 2018 sería igual a la de 2017 me hubiera reído en tu cara", dijo a la agencia de noticias Larry Levitt, de la Kaiser Family Foundation. "Ahora que millones de personas siguen obteniendo seguro médico, se hace mucho más difícil arrebatarles eso", agregó.

Sin embargo, todavía la ley de salud enfrenta serias amenazas. El Congreso sí logró eliminar el mandato individual que obliga a las personas a tener seguro médico so pena de pagar una multa. Se espera que esto incitará a los más jóvenes y saludables a dejar de comprar un seguro médico, lo que podría encarecer aún más las primas.

Muchos inscritos en donde menos se esperaban

Aunque el open enrollment había terminado el 15 de diciembre para la mayoría de la gente, aquellos estados que tienen sus propios mercados de salud a través de páginas web independientes distintas a HealthCare.gov, habían prolongado el período unas semanas más e hicieron importantes esfuerzos de marketing.

Entre ellos están Nueva York, Washington, Colorado, Rhore Island y Connecticut que incluso tuvieron más inscritos esta vez. No fue el caso de California que, con 1.5 millones de inscritos, mostró un ligero descenso.

En líneas generales, los estados que usan el sitio web federal HealthCare.gov vieron una reducción de 5% en los inscritos.



Incluso estados donde Trump ganó en 2016 como Florida, Texas y Georgia tuvieron una buena participación en los mercados de salud de Obamacare.