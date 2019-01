Esta guía usa tus manos y una cuchara para indicarte el tamaño apropiado de las raciones

Tan importante como saber qué es adecuado comer (y qué dejar de lado) es fijarse en la cantidad, algo que la mayoría de la gente no suele hacer. Con la pasta, por ejemplo, como media comemos unos 230gr o 0.5 libras de producto cocinado (y el 10% de la gente entrevistada en Reino Unido consume nada menos que 350gr o 0.77 libras). Pero la recomendación es de solo 180gr (0.4 libras) o lo que quepa cuando colocas las manos en forma de cuenco o bowl . En cuanto al queso, malas noticias para sus numerosos amantes: la cantidad que deberíamos comer es el equivalente a dos pulgares, solamente.

Para remediar este desconocimiento, la Fundación de Nutrición Británica (BNF) lanzó el lunes una guía muy práctica que utiliza las medidas de las manos y una cuchara. No siempre tenemos a mano una balanza, pero sin manos o una cuchara no nos vamos a quedar. Encuentra tu equilibro o Find Your Balance se basa en una dieta de 2,000 calorías diarias para las mujeres (2,500 para los hombres) y se apoya en la Guía para comer bien sobre la proporción de cada alimento para llevar una dieta saludable.