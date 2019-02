Se llevó la mano al corazón y la levantó en señal de despedida: el adiós de 'El Chapo' a Emma Coronel al escuchar el veredicto

Según la periodista de Noticias Univision Blanca Rosa Vilchez, que estaba sentada al lado de Coronel a la hora de la lectura del veredicto, tras conocer que había sido declarado culpable por narcotráfico y corrupción, la esposa del capo dijo que no había nada que lamentar porque nadie había muerto .

Según Vilchez, cinco minutos antes de conocerse el veredicto, a Coronel se le acercó un abogado con pañuelos de papel, aunque no estaba llorando. Ella dijo que no los iba a necesitar porque no iba a llorar. Después le preguntó a la periodista cómo se decía en inglés "culpable" e "inocente".