“Nos tenían la trampa bien hecha”: narco afirma que masacre en Guerrero se planeó para matarlo

“Llego a la reunión. Gracias a Dios siempre ando en (una camioneta) blindada. Nunca ando con gente (pistoleros) en ese pueblo porque lo consideraba… muy tranquilo… ¿Qué pasa? Llego y comieron ansias estos cabrones. No me dejaron bajar. Si me hubieran dejado bajar ahí estuviera yo también. Alcancé a salir. Dejaron la camioneta desbaratada”, continuó.