Narcotráfico

Fabio Ochoa es liberado de una cárcel de EEUU tras 25 años en prisión por narcotráfico

El excapo se encuentra a la espera de su deportación a Colombia, donde aún posee activos que le permitirían vivir holgadamente, según un exfuncionario que colaboró en el equipo de fiscales que llevaron el caso contra Ochoa Vásquez.

Uno de los antiguos capos de la droga de Colombia y operador clave del Cartel de Medellín ha sido liberado de una prisión estadounidense y se espera que sea deportado a su país de origen.

Registros de la Oficina de Prisiones muestran que Fabio Ochoa Vásquez fue liberado el martes después de cumplir 25 años de una sentencia de 30 años de prisión.

Ochoa, de 67 años, y sus hermanos mayores acumularon una fortuna cuando la cocaína comenzó a inundar las calles de Estados Unidos a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980 hasta el punto en 1987 fueron incluidos en la lista de multimillonarios de la revista Forbes.

Ochoa abrió un centro de distribución de cocaína en Miami, según el DOJ

Viviendo en Miami, Ochoa dirigió un centro de distribución para el cartel que alguna vez fue dirigido por Pablo Escobar.

Narcotráfico

Aunque se desvaneció un poco de la memoria a medida que el centro del comercio de drogas se trasladó de Colombia a México, su nombre resurgió tras el lanzamiento de la exitosa serie de Netflix "Narcos".

La historia de Ochoa se remonta a sus orígenes como el hijo menor de una familia de élite de Medellín en la ganadería y la cría de caballos.

El capo fue acusado de haber participado en el asesinato a un informante de la DEA

Ochoa fue acusado por primera vez en Estados Unidos por su supuesto papel en el asesinato de 1986 del informante de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) Barry Seal, cuya vida se popularizó en la película de 2017 "American Made" protagonizada por Tom Cruise.

Fue arrestado inicialmente en 1990 en Colombia bajo un programa gubernamental que prometía que los capos de la droga no serían extraditados a Estados Unidos.

En ese momento, estaba en la lista estadounidense de la "Docena de capos de la droga más buscados" de Colombia.

Ochoa fue arrestado de nuevo y extraditado a Estados Unidos en 2001 en respuesta a una acusación en Miami que lo nombraba a él y a más de 40 personas como parte de una conspiración de tráfico de drogas.

De ellos, Ochoa fue el único que optó por ir a juicio, lo que resultó en su condena y la sentencia de 30 años. Los otros acusados obtuvieron penas de prisión mucho más ligeras porque la mayoría de ellos cooperaron con el gobierno.

Richard Gregorie, un fiscal asistente retirado de los Estados Unidos que estaba en el equipo de fiscalía que condenó a Ochoa, dijo que las autoridades nunca pudieron apoderarse de todas las ganancias de las drogas ilícitas de la familia Ochoa.

"No se retirará como un hombre pobre, eso es seguro", dijo Gregorie a The Associated Press.

Richard Klugh, un abogado de Ochoa con sede en Miami, se negó a hacer comentarios.

Pero en años de litigio, argumentó sin éxito que su cliente merecía ser liberado antes de tiempo porque su sentencia excedía con creces lo que era apropiado para la cantidad de cocaína incautada que las autoridades podían atribuir a Ochoa.

