EEUU dio un golpe al Cartel de Sinaloa, pero lleva décadas actuando desde Los Ángeles: estos son los crímenes de 'Los Chapitos' en esta ciudad

Video Fue a Tijuana a reparar su auto y volvió cargado de droga a EEUU: el caso de una ‘mula ciega’

Nota del editor: Este trabajo fue publicado en abril del 2024. Tras la detención en EEUU a los narcotraficantes mexicanos Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del Cartel de Sinaloa, volvemos a publicarla por su valor periodístico.



Los fundadores del Cartel de Sinaloa fueron tejiendo en Los Ángeles, desde la década de 1970, una compleja red de operadores, bodegas y negocios que les lavan dinero. Los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán siguen ejerciendo su influencia criminal en la que consideran una de sus principales “plazas” en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

En estos cuatro videos, el director en Los Ángeles de la Administración para el Control de Drogas (DEA), un exagente antinarcóticos y otras fuentes, desmenuzan el entramado maligno en esta ciudad, de uno de los carteles más poderosos del mundo.

Por qué Los Ángeles es tan importante para el cartel

Desde la década de 1970, el Cartel de Sinaloa enfoca sus operaciones en Los Ángeles. La DEA dice que los hijos de ‘El Chapo’ Guzmán siguen volcados en la producción y tráfico de fentanilo hacia California.

Video Así se forjó el vínculo criminal entre Sinaloa y Los Ángeles, bodega del cartel desde los setenta

La caída de Rubén Gil: empresario, político y narco

Era conocido como un activista, empresario y político en su natal Puebla. En 2014 un operativo de la DEA reveló que su empresa de camiones distribuía cocaína del Cartel de Sinaloa.

Video ‘El alcalde de México’, la doble vida del empresario que movía droga desde Los Ángeles

El Rodeo y Platini Jeans, los negocios que lavaron dinero

El dueño de un popular centro nocturno fue enjuiciado por lavar dinero del cartel. Compañías importadoras, sobre todo, también han servido a capos sinaloenses.

Video La caída del nightclub de Los Ángeles que llevó su estilo narco a la vida real

La misteriosa muerte de un extraficante ligado a un hijo de ‘El Chapo’

Eduardo Escobedo, quien fue distribuidor de marihuana de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, fue asesinado a balazos en el sur de Los Ángeles en noviembre de 2023.