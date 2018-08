Estados Unidos y Canadá tienen la frontera más larga del mundo: son 5,500 millas que atraviesan un continente entero. Delimitar semejante cantidad de terreno no fue una tarea sencilla; mucho menos cuando los dos países acordaron que crearían una franja de seis kilómetros de ancha y que cada uno aportaría tres kilómetros. Intentaron trazar infructuosamente una recta, que atravesaría bosques, pueblos y montañas y que marcaría físicamente el espacio. Sí, hay bosques enteros podados por la mitad demarcando una zona que ellos han bautizado como ‘No touching zone’ (Zona para no tocar).

Esta particular frontera que cuenta con menos de 100 puntos de chequeo permaneció pocamente vigilada hasta que después de los atentados del 11 de septiembre, los dos países decidieron aumentar la vigilancia con sofisticados sistemas tecnológicos. También hay unos 2,000 agentes con los que, sin embargo, no es tan común toparse.

De hecho, en Derby Line, los pobladores pasan de un país al otro sin ser increpados por ningún oficial, y el que aparece, cada tantas horas, lo hace para tomarles las fotos a los visitantes y turistas . "Es único y fantástico. Aquí a nadie le importa de dónde vienes. La mayoría somos canadienses o estadounidenses, no necesitamos papeles. No tenemos por que mostrarlos, es nuestro barrio", le dijo a Univision Noticias, Chuch Chaods, residente del lado canadiense.



Sin embargo, y aunque la frontera entre Estados Unidos y Canadá presenta un panorama radicalmente diferente al que muestra la frontera sur del país con México, no significa que no haya episodios en los que un paso no autorizado de la frontera no termine en aprietos migratorios.