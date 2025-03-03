Trump arremete otra vez contra Zelensky por sugerir que el fin de la guerra en Ucrania está "muy lejos"

Video En un minuto: Zelensky trabaja con Europa un posible acuerdo de paz para presentárselo a EEUU

El presidente Donald Trump arremetió otra vez este lunes en contra de su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, por sugerir que el fin de la guerra lanzada por Rusia está posiblemente "muy, muy lejos".

Esas palabras las pronunció Zelensky tarde el domingo en declaraciones en las que también trató de dar un tono optimista a la relación de Estados Unidos y Ucrania tras el intenso encuentro que tuvo con el presidente Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance, el viernes pasado en la Casa Blanca.

PUBLICIDAD

"Creo que nuestra relación (con Estados Unidos) continuará porque se trata de una relación que es más que ocasional", dijo Zelensky en referencia al apoyo que Washington ha dado a su país en los tres años de guerra.

Trump respondió este lunes en redes sociales. "Es la peor declaración que puede haber ofrecido Zelensky", escribió Trump en una publicación en la plataforma Truth Social. "Este hombre no quiere que haya paz mientras reciba apoyo de Estados Unidos y, en la reunión que tuvieron con Zelensky, (líderes de) Europa dijeron tajantemente que no pueden hacer el trabajo sin Estados Unidos. Probablemente no es una gran declaración si busca mostrar fuerza frente a Rusia", agregó.

También este lunes, Zelensky, acusó a Rusia de no tener una postura seria sobre un acuerdo de paz y reforzó su advertencia de que la única salida a la guerra es que se determinen "garantías de seguridad".

El mandatario redobló su pedido a que haya "garantías de seguridad efectivas que imposibiliten más agresiones rusas", porque considera que Moscú quebrará cualquier acuerdo. "Cualquiera que quiera negociar no ataca de forma deliberada a personas con misiles balísticos", dijo el mandatario en un comunicado.

Tras la cumbre celebrada el domingo con carácter de urgencia, Gran Bretaña y Francia evalúan cómo avanzar con una potencial propuesta para una tregua de un mes en la que se cesen los ataques "por aire, mar y a la infraestructura energética".

Rusia, que invadió de forma amplia a Ucrania en febrero de 2022, desestimó los dichos de Zelensky y lo acusó de no querar lograr la paz, en comentarios que recordaron los que se escucharon por parte de Estados Unidos el viernes pasado en el intenso encuentro entre Trump y Zelensky en la Oficina Oval.

PUBLICIDAD

Europa cierra filas detrás de Ucrania tras el intenso encuentro entre Zelensky y Trump

Zelensky estuvo en Londres el domingo en una cumbre con líderes europeos y de la OTAN, poco después de que su visita a Trump terminó sin despejar la creciente preocupación por el giro en la postura de Estados Unidos en torno a la guerra en Ucrania. El intercambio del viernes también concluyó sin la firma de un esperado acuerdo entre Washington y Kiev para la explotación de las llamadas tierras raras en Ucrania y con un grupo de legisladores republicanos diciendo que Zelensky debería dar un paso al costado.

Trump ha llegado a catalogar a Zelensky como un "dictador", porque Ucrania no ha realizado elecciones desde 2019 debido a que la ley marcial exige que no haya comicios en tiempos de guerra.

La cumbre de Londres evidenció otra vez el sólido apoyo de Europa a Kiev y dio paso a declaraciones de que algunos países aumentarán el gasto en defensa para hacer cumplir cualquier potencial tregua, incluso con la posibilidad de mover tropas.

Al término del encuentro, Zelensky consideró que el mismo supuso un "potente inicio", pero aclaró que se necesita un plan "más accionable" que debe ser trabajado en las próximas semanas.

También desestimó los llamados a que deje el cargo, reiterando su disposición a hacerlo solo si Ucrania ingresa a la OTAN, algo a lo que Rusia y ahora Estados Unidos se oponen.

Mira también: