Zelensky dice estar dispuesto a dejar la Presidencia si ello pone fin a la guerra y permite que Ucrania se una a la OTAN

Video Qué son las ‘tierras raras’ que Trump quiere a cambio de brindar apoyo a Ucrania

El presidente Volodymyr Zelensky dijo este domingo que está dispuesto a dejar la Presidencia si ello supone el fin de la guerra con Rusia y permite que Ucrania se una a la OTAN.

En un foro con funcionarios del gobierno en Kiev por el tercer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania, Zelensky puso ese escenario sobre la mesa si el mismo significa una paz duradera para su país bajo la sombrilla de seguridad de la alianza militar.

"Si para alcanzar la paz realmente necesitan que deje mi cargo, estoy preparado", dijo Zelensky en respuesta a preguntas de periodistas sobre si intercambiaría su cargo por la paz. "Lo puedo intercambiar por la OTAN", agregó.

Los comentarios del mandatario parecen estar relacionados con la sugerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin, de que se deben celebrar elecciones en Ucrania pero a que la legislación las prohíbe en períodos de ley marcial.

También este fin de semana se supo que está en marcha un encuentro cara a cara entre Trump y Putin, dijo este sábado el vicecanciller ruso, en un giro sustancial en los esfuerzos de Occidente por aislar a Moscú debido a su guerra en Ucrania.

En declaraciones a medios estatales rusos, Sergei Ryabkov dijo que, en la posible cumbre entre Putin y Trump, los mandatarios podrían sostener amplias conversaciones sobre temas globales y no solo sobre la guerra en Ucrania.

“La cuestión es avanzar hacia la normalización de las relaciones entre nuestros países, encontrando formas de resolver las situaciones más agudas y potencialmente muy, muy peligrosas, de las cuales hay muchas, y Ucrania es una de ellas”, afirmó.

Sin embargo, el funcionario indicó que los esfuerzos para organizar tal reunión están en una etapa temprana y que hacerla realidad requerirá “el más intensivo trabajo preparatorio”. Ryabkov agregó que los enviados de Estados Unidos y Rusia podrían reunirse “en las próximas dos semanas” para dar paso a más conversaciones entre funcionarios de alta jerarquía.

Representantes rusos y estadounidenses que se reunieron en Arabia Saudita el martes acordaron comenzar a trabajar para poner fin a la guerra en Ucrania y mejorar sus lazos diplomáticos y económicos, un extraordinario cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos con la Presidencia de Trump. Los funcionarios de alto nivel estadounidenses han sugerido que Ucrania tendrá que renunciar a sus objetivos de unirse a la OTAN y retener el 20% de su territorio que fue tomado por Rusia.

Después de la reunión, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a la agencia AP que ambas partes acordaron, en términos generales, perseguir tres objetivos: restituir al personal en sus respectivas embajadas; crear un equipo de alto nivel para apoyar las conversaciones de paz sobre Ucrania; y explorar relaciones y una cooperación económica más cercana.

Sin embargo, enfatizó que las conversaciones —a las que asistió su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, y otros altos funcionarios rusos y estadounidenses— marcaron el inicio de una conversación y la necesidad de un mayor trabajo. Lavrov, por su parte, calificó la reunión de “muy útil”.

