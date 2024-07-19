Cambiar Ciudad
Microsoft

Fallo informático global: qué es la 'pantalla azul de la muerte' en Windows y cómo solucionarla

Qué es la 'blue screen of death', la llamada 'pantalla azul de la muerte' que apareció en computadoras de todo el mundo tras la caída global de Microsoft y Crowdstrike. ¿Cómo solucionar la pantalla azul de la muerte en Windows?

Univision
Video Problemas con Microsoft afectan actividades en aeropuertos de Houston

Los ordenadores afectados por la caída informática global iniciaron esta mañana con el despliegue de la llamada “pantalla azul de la muerte” (BSOD, por sus siglas en inglés).

Pero, ¿qué es la pantalla azul de la muerte? Es justamente la pantalla de error que aparece en el sistema operativo cuando existe una falla mayor en Windows.

La falla global fue ocasionada por un error de actualización de la plataforma de ciberseguridad Crowdstrike, cuyo fin es proteger de malwares (virus) a los sistemas de Microsoft.

La pantalla azul despliega un mensaje que alerta sobre un “problema” en los ordenadores y que se requiere reiniciar el equipo.

“Estamos recabando información del error, y después reiniciaremos por ti”, dice el texto que además incluye un código QR para más información. Tras la caída, Crowdstrike difundió una guía entre sus clientes en la que detalla cómo resolver el error manualmente.

¿Cómo solucionar la "pantalla azul de la muerte" en Windows?

Una "pantalla azul de la muerte" se muestra en lugar de información de vuelo en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago después de que una falla de software causara interrupciones generalizadas según informaron aerolíneas de todo el mundo, el viernes 19 de julio de 2024, en Chicago.
Una "pantalla azul de la muerte" se muestra en lugar de información de vuelo en el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago después de que una falla de software causara interrupciones generalizadas según informaron aerolíneas de todo el mundo, el viernes 19 de julio de 2024, en Chicago.
La solución consiste en eliminar el archivo de la actualización que desencadenó la falla global, ya que no es compatible con el sistema operativo de Microsoft.

Los pasos indicados para solucionar la pantalla de error de Windows son:

1. Reiniciar Windows en modo seguro o en modo entorno de recuperación de Windows. Para esto se necesita mantener presionada la tecla Mayúscula al seleccionar Inicio/Apagado y reiniciar en la pantalla de inicio de sesión.

2. Localizar la carpeta de Crowdstrike en el ordenador y entrar al directorio C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike.

3.- Ubicar el archivo C-00000291*.sys y borrarlo.

4.- Reiniciar el dispositivo con normalidad.

La propia empresa, en su cuenta de X, Microsoft 365, publicó los pasos a seguir tras el problema global en sus sistemas.


Hay usuarios que comentaron en redes sociales que la interrupción del sistema de Windows de este viernes 19 de julio fue la peor que han visto. Microsoft y CrowdStrike aseguraron que el problema fue una actualización fallida de software de CrowdStrike.

Video Fallo informático global impacta salidas y llegadas de vuelos en aeropuertos de Houston
