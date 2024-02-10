Llegó el dragón con el Año Nuevo lunar: así se celebra en EEUU

Video ¿Por qué se llevaron a los pandas favoritos del zoológico de Washington?

Las comunidades asiático-estadounidenses de todo Estados Unidos celebran este sábado la llegada del 'Año del dragón' con carnavales comunitarios, reuniones familiares, desfiles, comida tradicional, fuegos artificiales y otras festividades.

En muchos países asiáticos esta es una fiesta que se celebra durante varios días y, en las comunidades de la diáspora, particularmente en los enclaves culturales, la llegada del Año Nuevo lunar se celebra con alegría.

En el horóscopo chino, 2024 es el 'Año del dragón'. Diferentes países de Asia celebran el año nuevo de distintas maneras y algunas siguen un zodíaco ligeramente diferente.

¿Qué es el Año Nuevo lunar?

El Año Nuevo lunar, conocido como Festival de Primavera en China, Tet en Vietnam y Seollal en Corea, es un evento cultural importante que se celebra en varios países asiáticos y también es celebrado ampliamente por las comunidades de la diáspora de todo el mundo.

Comienza con la primera luna nueva del calendario lunar y termina 15 días después, con la primera luna llena. Debido a que el calendario lunar se basa en los ciclos de la Luna, las fechas de las festividades varían ligeramente cada año, cayendo entre finales de enero y mediados de febrero.

¿Cuáles son los animales del horóscopo chino?

Cada año se rinde homenaje a uno de los 12 animales del horóscopo chino: la rata, el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo, los que según una antigua leyenda fueron los que únicos respondieron al llamado de un dios para que se despidieran de él antes de su partida terrenal. El zodíaco vietnamita es ligeramente diferente y honra al gato en lugar del conejo y al búfalo en lugar del buey.

¿Cuáles son algunas creencias y tradiciones en torno al Año Nuevo lunar?

Una antigua leyenda muy conocida habla de Nian, un horrible monstruo que se alimentaba de carne humana el día de Año Nuevo. Como la bestia temía el color rojo, los ruidos fuertes y el fuego, la gente colocaba dragones de papel rojo en sus puertas, quemaba linternas rojas toda la noche y lanzaba petardos para asustar y ahuyentar al monstruo.

Hasta el día de hoy, la celebración del Año Nuevo lunar se centra en eliminar la mala suerte y dar la bienvenida a todo lo bueno y próspero. El rojo se considera un color auspicioso para recibir el año nuevo. En muchas culturas asiáticas, el color simboliza la buena fortuna y la alegría. La gente se viste de rojo, adorna sus casas con linternas de papel rojas y usa sobres rojos para dar dinero a sus seres queridos y amigos para el nuevo año, simbolizando buenos deseos para el año que viene. Los juegos de azar y los juegos tradicionales son comunes durante esta época en todas las culturas.

El culto a los antepasados también es común durante esta época. Muchas familias coreanas participan en un ritual llamado 'charye', donde las mujeres de la familia preparan la comida y los hombres la sirven a los antepasados. El paso final de la ceremonia, llamado 'eumbok', implica que toda la familia comparta una gran comida y pida bendiciones a sus antepasados de cara al próximo año. Los vietnamitas cocinan platos tradicionales y los colocan en el altar de su casa como muestra de respeto a sus antepasados.

Algunos pueblos indígenas también celebran el Año Nuevo lunar en esta época del año, incluidos miembros del grupo indígena purépecha de México.

¿Cómo celebran las comunidades asiático-estadounidenses?

Los miembros de las comunidades asiático-estadounidenses organizan desfiles, carnavales y festividades en torno al Año Nuevo lunar con danzas del león y el dragón, fuegos artificiales, comida tradicional y espectáculos culturales. Además de limpiar sus casas, muchos compran cosas nuevas para sus hogares los que decoran con orquídeas y otras flores de colores brillantes.

El Año Nuevo lunar también lo celebran como un evento cultural algunos asiático-estadounidenses que practican el cristianismo y lo observan varias diócesis católicas en el país, así como otras iglesias.

¿Cuáles son algunos alimentos especiales para el Año Nuevo lunar?

Cada cultura tiene su propia lista de comidas especiales durante el nuevo año, que incluyen empanadillas, pasteles de arroz, rollitos de primavera, mandarinas, pescado y carnes.

En la cultura china, por ejemplo, los changshou mian o 'fideos de larga duración' se consumen con el deseo de una vida larga, saludable y feliz. En la cultura vietnamita, banh chung y banh tet, platos tradicionales elaborados con arroz suave, son imprescindibles para las celebraciones.

Para hacer un banh tet, las hojas de plátano se cubren con arroz, frijoles mungo suaves y panceta de cerdo y se enrollan en un tronco apretado, que luego se envuelve en las hojas y se ata con cuerdas. Los coreanos celebran con tteokguk, una sopa caldosa que contiene tortas de arroz en rodajas finas.

