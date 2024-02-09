Año Nuevo Chino: Cómo se elige el animal del calendario y cuál representa al 2024

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más vibrantes y coloridas en todo el mundo. Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar lleno de esperanza y renovación. En 2024, esta fiesta promete ser tan espectacular como de costumbre, rodeada de rituales, tradiciones y, por supuesto, la curiosidad de saber qué animal del zodiaco chino será el protagonista. Sigue leyendo que aquí te contamos cómo se elige y cuál representará este año.

Video El mejor ritual para la primer luna llena del 2024, también llamada "Luna de Lobo"

¿Cuándo entra el Año Nuevo Chino?

PUBLICIDAD

A diferencia del calendario gregoriano, el Año Nuevo Chino no tiene una fecha fija y puede variar entre el final de enero y mediados de febrero. Este cambio se debe a su base en el calendario lunar, lo que también explica por qué es diferente cada año.

Dragón: el animal del 2024

El calendario chino sigue un ciclo de 12 años, cada uno representado por un animal zodiacal. Estos no solo define el año sino también las características y la suerte de quienes nacen bajo su signo.

Para el Año Nuevo Chino 2024, el animal protagonista es el Dragón, símbolo de fortaleza, buena suerte y poder en la cultura china.

Pero ¿cómo se eligió?

Se basa en un ciclo rotativo de 12 años, cada uno asignado a un animal específico del zodiaco chino. Esta tradición, arraigada en leyendas antiguas, asigna a cada año un animal basado en su orden de llegada a una reunión mítica con Buda o, según otra versión, el Emperador de Jade.

Video Ritual para atraer y llenarte de abundancia en luna nueva



El animal del año no solo influye en las celebraciones y decoraciones sino también en las predicciones del horóscopo chino. Las características del Dragón, por ejemplo, sugieren que será un año de aventura, crecimiento y posibilidades. Los nacidos bajo este signo son vistos como líderes naturales, llenos de energía y confianza.

Mirando hacia el futuro, después del año del Dragón en 2024, el animal que representará al Año Nuevo Chino 2025 será la Serpiente. Este signo zodiacal chino está asociado con la sabiduría, el encanto y la agudeza financiera.

PUBLICIDAD

¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino?

Suele ser un momento de reunión familiar y reflexión sobre cómo ser mejores personas. Las calles se llenan de luces, colores y desfiles, mientras que los hogares se adornan con decoraciones rojas simbolizando la suerte y la felicidad. Tradiciones como la limpieza del hogar para expulsar la mala suerte del año anterior, y la cena de reunión familiar, son esenciales durante las celebraciones.

Video Superluna azul: ritual para atraer abundancia y prosperidad

Tradiciones y celebraciones

Las celebraciones del Año Nuevo Chino 2024 incluirán todo, desde fuegos artificiales para ahuyentar a los malos espíritus hasta la entrega de sobres rojos ("hongbao") llenos de dinero como signo de buena suerte y prosperidad.

A menudo culmina con un Festival de los Faroles, iluminando la noche con hermosas lámparas. Esto sucede en China y en todos los barrios chinos alrededor del mundo.

5 datos curiosos sobre el Año Nuevo Chino

1. La mayor migración: Durante esta fiesta sucede la mayor migración anual de personas en el mundo, conocida como Chunyun. Millones de trabajadores regresan a sus ciudades natales para celebrar con sus familias.

2. El zodiaco chino y la carrera de animales: La leyenda dice que el orden de los animales en el zodiaco chino se determinó por una carrera ordenada por el Emperador de Jade. El ratón ganó al montarse en la espalda del buey y saltar hacia adelante justo cuando estaban por cruzar la línea de meta.

Video Ritual para luna llena: limpia tu casa de energías negativas en 3 pasos



3. La importancia del color rojo: Simboliza la suerte, la felicidad y la prosperidad. Las personas usan ropa roja, decoran sus casas con adornos y sobres con dinero de este color como un buen deseo de buena suerte y prosperidad para el año venidero.

PUBLICIDAD

4. Supersticiones: Durante el Año Nuevo Chino, hay varios tabúes, como evitar el uso de palabras negativas, romper cerámica o usar cuchillos y tijeras, ya que se cree que pueden cortar la buena suerte.



5. Fuegos artificiales: Originalmente, se creía que ahuyentaban a los malos espíritus y atraían la buena suerte y la fortuna. Esta tradición sigue siendo importante en las celebraciones del Año Nuevo Chino en muchas partes del mundo.

Como ves, esta fiesta es una época para celebrar, reflexionar y reunirte con tus seres queridos. Esta festividad no solo honra la cultura y simbolismo del calendario chino, sino que también une a las personas en la esperanza de un año próspero y afortunado.

¡A disfrutar el tiempo del Dragón!