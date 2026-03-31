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Secuestro de periodista de EEUU en Irak: Esto sabemos del rapto de una mujer en Bagdad

Autoridades confirmaron el secuestro de una periodista estadounidense en Bagdad. Así va la investigacion para encontrarla

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Por:N+ Univision y Agencias
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Este martes 31 de marzo de 2026 se confirmó el secuestro de una mujer periodista de Estados Unidos en Bagdad, Irak. Esto sabemos del caso.

De forma preliminar, medios como El País y The Telegraph han informado que la mujer periodista secuestrada es Shelly Kittleson y su rapto se llevó a cabo en el distrito de Karrada, a plena luz del día.

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En redes sociales se ha compartido un video que al parecer muestra el momento en que Kittleson habría sido privada de su libertad.

Shelly Kittleson es una periodista cuyo trabajo se ha publicado en medios como Middle East Uncovered, Al-Monitor, Foreign Policy, BBC, New Lines Magazine, Politico y Al Majalla.

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¿Qué sabemos del secuestro de periodista americana?

La agencia de noticias AP confirmó el secuestro de la periodista norteamericana en Bagdad este martes y aseguró que las autoridades buscan a sus captores.

El Ministerio del Interior de Irak indicó en un comunicado que una periodista extranjera fue secuestrada, sin ofrecer más detalles.

AP citó a dos funcionarios en Irak, que pidieron el anonimato, quienes señalaron que la periodista secuestrada era una mujer de Estados Unidos.

Según informes preliminares, en el secuestro “ participaron dos autos, uno de los cuales chocó y fue interceptado, mientras que un segundo vehículo huyó del lugar con la periodista, dirigiéndose hacia el sur de Bagdad”.

El Ministerio del Interior afirmó que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación para localizar a los secuestradores, "actuando con base en información de inteligencia precisa y mediante intensas operaciones sobre el terreno", después de interceptar un vehículo perteneciente a los secuestradores que volcó cuando intentaban escapar.

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Autoridades de Irak informaron en un comunicado que “un sospechoso fue detenido y uno de los vehículos utilizados en el secuestro fue incautado”, pero hay más personas involucradas que están prófugas.

Hasta el momento, no está claro si el secuestro está relacionado con la guerra que Estados Unidos enfrenta contra Irán, que ha aumentado los conflictos en Medio Oriente.

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