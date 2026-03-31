Periodista Ella es Shelly Kittleson, la periodista de Estados Unidos secuestrada en Irak. Ya hay un sospechoso detenido La reportera, especializada en cobertura en zonas de conflicto de Medio Oriente, ya había sido advertida por autoridades estadounidenses sobre el riesgo; al momento, se desconoce su ubicación y estado de salud.

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La periodista estadounidense Shelly Kittleson, reconocida por su cobertura en zonas de conflicto en Medio Oriente, fue secuestrada el martes 31 de marzo de 2026 en Bagdad, en un hecho que ha encendido las alertas internacionales sobre la seguridad de reporteros en la región.

Kittleson es una reportera independiente con amplia trayectoria en países como Irak, Siria y Afganistán, donde ha documentado conflictos armados, tensiones políticas y dinámicas sociales en contextos de alto riesgo.

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A lo largo de su carrera ha colaborado con medios internacionales como BBC, Politico, Foreign Policy y Al-Monitor, consolidándose como una voz especializada en la región.

El secuestro ocurrió en el distrito de Karrada, una zona céntrica de Bagdad. De acuerdo con reportes, un grupo de hombres armados la interceptó en plena vía pública y la obligó a subir a un vehículo.

En el operativo habrían participado al menos dos automóviles; uno de ellos fue interceptado tras un accidente, lo que permitió la detención del sospechoso, pero Kittleson fue trasladada a otro vehículo que logró escapar.

Autoridades estadounidenses han señalado como posible responsable a la milicia proiraní Kataeb Hezbolá, un grupo vinculado a ataques contra intereses de Estados Unidos en Irak. Según fuentes citadas en reportes internacionales, los captores podrían estar buscando negociar la liberación de la periodista a cambio de prisioneros, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.

El caso ocurre en medio de un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, marcado por la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que ha incrementado los riesgos para ciudadanos extranjeros en territorio iraquí. De hecho, la embajada estadounidense había advertido previamente sobre la posibilidad de secuestros en el país.

Además, se ha dado a conocer que Shelly Kittleson había recibido amenazas antes del ataque, lo que refuerza la hipótesis de que podría haber sido un objetivo específico debido a su labor informativa.

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Tras el secuestro, fuerzas de seguridad iraquíes desplegaron un operativo para intentar localizarla, mientras que autoridades de Estados Unidos trabajan en coordinación para lograr su liberación. Hasta el momento, no se ha confirmado su paradero ni se ha informado sobre su estado de salud.

El caso de esta reportera vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los periodistas que cubren conflictos en regiones inestables, donde la labor informativa puede convertirlos en blanco de grupos armados en medio de disputas geopolíticas.

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Estados Unidos ya había advertido a la periodista; recomienda a sus ciudadanos no viajar a Irak

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que tiene conocimiento del presunto secuestro de una periodista estadounidense en Bagdad y aseguró que ya había advertido previamente a la víctima sobre los riesgos y amenazas en su contra.

A través de un mensaje difundido por Dylan Johnson, funcionario encargado de asuntos públicos globales, se indicó que las autoridades estadounidenses trabajan en coordinación con el FBI para lograr su liberación lo antes posible.

En el mismo pronunciamiento en su cuenta de X, confirmó que un individuo vinculado a la milicia proiraní Kataeb Hezbolá —grupo señalado como presunto responsable del secuestro— ya fue detenido por fuerzas iraquíes, lo que podría ser clave en las investigaciones.

El gobierno estadounidense también reiteró el alto nivel de riesgo en Irak, país que se mantiene bajo alerta de viaje nivel 4, que es la más alta, por lo que se recomienda a los ciudadanos no viajar bajo ninguna circunstancia y abandonar el territorio de inmediato si se encuentran ahí.

El Departamento de Estado recomienda encarecidamente a todos los estadounidenses, incluidos los miembros de la prensa, que acaten todas las recomendaciones de viaje Dylan Johnson, Subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales