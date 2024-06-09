Quiénes son los cuatro rehenes liberados por Israel en Gaza, en una operación en la que mató a 270 palestinos

Video Israel recupera el cuerpo de un rehén mexicano asesinado por Hamas: esto es lo que se sabe

Los cuatro rehenes rescatados por las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza el sábado habían sido secuestrados en un festival en el desierto cerca de la frontera durante el amplio asalto de Hamas a Israel el 7 de octubre. Una de ellos, Noa Argamani, de 26 años, se había convertido en un rostro más visible de la crisis de los rehenes que parece lejos de terminar.

En uno de los videos en los que Argamani fue vista por primera vez, filmado por los agresores, varios hombres la obligan a subir a una moto tras ser secuestrada junto con su novio, Avinatan Or, cuyo paradero aún se desconoce. "¡No me mates!" gritó con un brazo extendido y el otro inmovilizado.

En otro vídeo publicado por Hamas a mediados de enero, ella parecía demacrada y hablaba —casi seguramente bajo coacción— de otros rehenes asesinados en ataques aéreos meses después de la ofensiva masiva de Israel. Y luego hubo un tercer vídeo, en el que aparecía en fotos familiares de fondo mientras su madre, una inmigrante china en Israel que tiene cáncer cerebral en etapa cuatro, suplicaba a sus captores que liberaran a su única hija para poder verla antes de morir.

“Quiero verla una vez más. Hablar con ella una vez más”, dijo Liora Argamani, de 61 años. "No me queda mucho tiempo en este mundo".

Israelíes celebran la liberación de Noa Argamani, de 26 años. Imagen GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images



El sábado, después de ocho meses de cautiverio, las fuerzas israelíes rescataron a Argamani y a tres hombres que habían sido secuestrados del festival de música Tribe of Nova, donde Hamas y otros militantes mataron a más de 350 personas en la peor masacre en la historia de Israel.

La operación de rescate se produjo en medio de una importante ofensiva aérea y terrestre israelí en el centro de Gaza que mató e hirió a cientos de palestinos. Al menos 274 palestinos murieron en la operación el sábado, entre ellos mujeres y niños.

Quiénes son los rehenes rescatados

Almog Meir Jan, de 22 años, de un pequeño pueblo cerca de Tel Aviv, había terminado su servicio militar tres meses antes, según el Times of Israel, un sitio web israelí en inglés. Un foro creado por familias de los rehenes dijo que se suponía que comenzaría a trabajar en una empresa de tecnología el día después del ataque.

Almog Meir Jan, de 22 años, levanta los brazos a su llegada en helicóptero al Centro Médico Sheba Medical Center, tras el rescate. Imagen Tomer Appelbaum/AP



Andrey Kozlov, de 27 años, trabajaba como guardia de seguridad en el festival. Había emigrado solo a Israel un año y medio antes, y su madre llegó al país después del 7 de octubre, informaron los medios israelíes.

En una llamada telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, después de su liberación, Kozlov hablaba una mezcla de inglés y hebreo. Bromeó diciendo que su hebreo había mejorado en cautiverio y dijo: “Tuve mucha práctica con mis nuevos amigos”, refiriéndose a sus compañeros rehenes.

Shlomi Ziv, de 41 años, también trabajaba como guardia de seguridad y había ido a la fiesta con dos amigos que fueron asesinados, informó el Times of Israel. El foro de familias rehenes dijo que Ziv y su esposa, Miren, han vivido en una comunidad agrícola en el norte de Israel durante los últimos 17 años. El foro de familias rehenes dijo que Argamani, Meir Jan y Ziv habían celebrado cumpleaños en cautiverio. Al anunciar su rescate, el Ejército había indicado inicialmente la edad de los secuestrados.

Argamani comenzó a salir con Or hace unos dos años, después de que se conocieron mientras asistían a la Universidad Ben-Gurion en su ciudad natal de Beersheba y planeaban mudarse juntos a Tel Aviv, dijo su madre al sitio web de noticias Ynet de Israel. Dijo que su hijo se había especializado en ingeniería eléctrica y había sido contratado por el gigante tecnológico internacional Nvidia.

Yonatan Levi, amigo de Argamani, la describió como un espíritu inteligente y libre a quien le encantaban las fiestas y los viajes y que estudiaba informática. Dijo que la había conocido en un curso de buceo en la ciudad israelí de Eilat, en el Mar Rojo, y que unos meses antes de su secuestro ella le había pedido ayuda para gestionar las reclamaciones de seguros por el cuidado de su madre.

El mes pasado, Hamas publicó una grabación de audio, supuestamente de Argamani, en la que pedía a los israelíes que presionaran al gobierno para garantizar el regreso de los rehenes mediante otro acuerdo.

Las autoridades israelíes creen que los militantes todavía mantienen a cerca de 120 rehenes, de los cuales 43 han muerto. Entre los supervivientes se incluyen unas 15 mujeres, dos niños menores de cinco años y dos hombres de unos 80 años.

Más de 100 cautivos, en su mayoría mujeres y niños, fueron liberados a cambio de palestinos encarcelados por Israel durante un alto el fuego de una semana el año pasado.

Las conversaciones sobre un acuerdo similar para liberar al resto se han prolongado durante meses. Ello en un contexto en el que Hamas insiste en el fin de la guerra y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, promete una “victoria total”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está reuniendo apoyo mundial para respaldar una propuesta de alto el fuego de varias fases que liberaría a todos los rehenes a cambio de una retirada israelí de Gaza.

