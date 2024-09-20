Cambiar Ciudad
Un ratón salta de la bandeja de comida de una pasajera en pleno vuelo y obliga a un aterrizaje de emergencia

La presencia de roedores dentro de una aeronave pueden causar daños en cables y aislamientos, paneles de control y componentes, provocando un riesgo para la integridad física de la misma.

En el episodio insólito más reciente de la avión comercial, la presencia de un ratón, que apareció supuestamente en la bandeja de la comida de una pasajera, obligó a un avión de la aerolínea escandinava SAS a aterrizar de imprevisto en Dinamarca, confirmó el viernes un portavoz de la compañía.

La aeronave volaba el miércoles de Oslo, Noruega, a Málaga, España, cuando el pasajero clandestino fue descubierto y le obligó a la aeronave a realizar una parada imprevista en Copenhague.

"Conforme a nuestros procedimientos, hubo un cambio de avión para una inspección", declaró a la AFP Øystein Schmidt, vocero de SAS en Noruega.

"Es algo que ocurre con muy poca frecuencia", afirmó.

Los pasajeros, por su parte, parecieron haberse tomado el incidente con humor.

"Lo crean o no, una señora sentada a mi lado abrió su comida y un ratón apareció de un salto", publicó uno de los viajeros, Jarle Børrestad, en su perfil de Facebook con una foto junto a dos mujeres, todos sonrientes.

Los pasajeros concluyeron su viaje a Málaga a bordo de otra aeronave.

"Hemos establecido protocolos para estas situaciones, que también incluyen una revisión con nuestros proveedores para garantizar que esto no vuelva a ocurrir", aclaró Schmidt.

La presencia de roedores dentro de una aeronave pueden causar daños invisibles, en cables y aislamientos, paneles de control y componentes lo que puede suponer un riesgo grave a bordo.

Con información de AFP.

