Un fallo informático global afecta vuelos, bancos y medios de comunicación de todo el mundo

Un gran fallo informático global provocó este viernes graves paralizaciones de empresas en todo el mundo, afectando especialmente al tráfico aéreo, industrias de telecomunicaciones y a la banca.

Las principales aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta, United y American Airlines, se vieron obligadas a suspender sus vuelos a primera hora debido a lo que la Administración Federal de Aviación (FAA) llamó inicialmente "problema en comunicaciones". El fallo afectó también a aeropuertos de Asia y Europa. De hecho, la totalidad de aeródromos españoles quedaron sin poder operar durante varias horas.

El fallo informático, originado en una actualización defectuosa en la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike de los servicios en la nube de Microsoft, también incidió en la labor de hospitales, bolsas y canales de televisión.

Poco después de las seis de la mañana hora del Este, CrowdStrike reportó que había comenzado a desplegar la solución. "No se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque. El problema fue identificado, aislado y se ha aplicado una corrección", escribió George Kurtz en las redes sociales X y LinkedIn.

Aeropuertos de todo el mundo afectados por el masivo fallo informático

En Estados Unidos, la FAA dijo que las aerolíneas United, American, Delta y Allegiant habían tenido que dejar sus vuelos en tierra.

Los problemas informáticos afectaron a las líneas aéreas, los ferrocarriles y las estaciones de televisión de Reino Unido. Entre los afectados se encuentran la aerolínea de bajo costo Ryanair, los operadores ferroviarios TransPennine Express y Govia Thameslink Railway, así como la emisora Sky News.

"Actualmente estamos experimentando interrupciones en toda la red debido a una interrupción global tecnológica de un tercero que está fuera de nuestro control", dijo Ryanair. "Aconsejamos a todos los pasajeros que lleguen al aeropuerto al menos tres horas antes de la hora de salida prevista".

Todos los aeropuertos españoles sufrieron "alteraciones" por el fallo informático mundial que afectó a muchas empresas, anunció este viernes el gestor aeroportuario español Aena.

"Debido a una incidencia en el sistema informático, se están produciendo alteraciones en los sistemas de Aena y en los aeropuertos de la red en España, lo que podría provocar retrasos", advirtió la entidad pública en la red social X.

También se informaron problemas generalizados en los aeropuertos australianos, donde las colas crecieron y algunos pasajeros quedaron varados debido a que los servicios de facturación en línea y las cabinas de autoservicio fueron desactivados. Los pasajeros en Melbourne hicieron cola durante más de una hora para registrarse.

El aeropuerto Ámsterdam-Schiphol informó en su sitio web que la interrupción estaba teniendo un “impacto importante en los vuelos” hacia y desde el concurrido centro europeo. La interrupción se produjo en uno de los días de mayor actividad del año para el aeropuerto, al comienzo de las vacaciones de verano de muchas personas.

En Alemania, el aeropuerto de Berlín dijo el viernes por la mañana que "debido a una falla técnica, habrá retrasos en la facturación". Dijo que los vuelos fueron suspendidos hasta las 10 a.m. (0800GMT), sin dar detalles, informó la agencia de noticias alemana DPA.

En el aeropuerto Leonardo da Vinci de Roma, algunos vuelos con destino a Estados Unidos sufrieron retrasos, mientras que otros no se vieron afectados.

Bancos y medios de comunicación, entre los afectados por el corte informático global

El experto en sistemas de computación de la Universidad australiana de Melbourne Toby Murray adelantó antes de que lo confirmara la empresa, que había indicios de que el problema estuviera relacionado con CrowdStrike Falcon.

"CrowdStrike es una empresa global de ciberseguridad e inteligencia sobre amenazas", explicó, citado por AFP. "Falcon es lo que se conoce como una plataforma de detección y respuesta (...), que supervisa las computadoras en las que está instalada para detectar intrusiones [es decir, hackeos] y responder", continuó.

Los cortes australianos informados en el sitio incluyeron a los bancos NAB, Commonwealth y Bendigo, y a las aerolíneas Virgin Australia y Qantas, así como a proveedores de Internet y telefonía como Telstra.

Los medios de comunicación de Australia, incluidos ABC y Sky News, no pudieron transmitir en sus canales de radio y televisión, y reportaron apagones repentinos de computadoras basadas en Windows. Algunos presentadores de noticias transmiten en vivo en línea desde oficinas oscuras, frente a computadoras que muestran “pantallas azules de la muerte”.

Los compradores no pudieron pagar en algunos supermercados y tiendas debido a fallas en el sistema de pago.

Los bancos neozelandeses ASB y Kiwibank dijeron que sus servicios estaban caídos.

Un usuario de X publicó una captura de pantalla de una alerta de la empresa Crowdstrike que decía que estaban al tanto de "informes de fallos en hosts de Windows" relacionados con su plataforma Falcon Sensor. Crowdstrike no respondió a una solicitud de comentarios de AP.