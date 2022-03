Más allá de Ucrania, ¿de qué es capaz Putin?

"Cada vez que piensas: 'No, no lo haría, ¿verdad?'. Pues sí, lo haría", dijo Hill. "Y quiere que lo sepamos, por supuesto. No es que debamos sentirnos intimidados y asustados (...) Tenemos que prepararnos para esas contingencias y averiguar qué es lo que vamos a hacer para evitarlas", agregó.