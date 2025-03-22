El papa Francisco será dado de alta tras sufrir una neumonía que puso en peligro su vida

Video Fatigado y con voz entrecortada: papa Francisco envía audio agradeciendo las oraciones por su salud

El papa Francisco será dado de alta del hospital el domingo, después de 38 días luchando contra un caso de neumonía en ambos pulmones que puso en peligro su vida, dijeron sus médicos.

El director médico del hospital Gemelli, el doctor Sergio Alfieri, dijo el sábado que Francisco necesitará al menos dos meses de descanso y rehabilitación mientras continúa recuperándose en el Vaticano.

Francisco fue ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero después de que un ataque de bronquitis empeorara. Más tarde desarrolló un caso de neumonía que puso en peligro su vida.

Los médicos del papa brindaron su primera actualización en persona sobre la condición del pontífice en un mes, en una señal de que ha logrado avances buenos y constantes en su batalla contra la doble neumonía.

La sesión informativa del sábado por la tarde es la primera desde el 21 de febrero, una semana después de que Francisco, de 88 años, fuera llevado al hospital Gemelli.

El papa sobrevivió varias crisis que pusieron su salud en una situación crítica

Posteriormente experimentó varias crisis respiratorias que lo llevaron a un estado crítico, aunque desde entonces se estabilizó.

En otro acontecimiento, el Vaticano anunció que Francisco aparecería el domingo por la mañana para bendecir a los fieles desde su suite del décimo piso del hospital.

Si bien Francisco publicó un mensaje de audio el 6 de marzo y el Vaticano distribuyó una foto de él el 16 de marzo, la bendición del domingo será la primera aparición en vivo desde que Francisco fue admitido el 14 de febrero para lo que se ha convertido en la hospitalización más larga de sus 12 años de papado.

El papa argentino, que padece una enfermedad pulmonar crónica, es propenso a sufrir problemas respiratorios en invierno y le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, fue ingresado después de que un ataque de bronquitis empeorara.

Los médicos primero diagnosticaron una compleja infección bacteriana, viral y fúngica del tracto respiratorio y, poco después, neumonía en ambos pulmones.

Los análisis de sangre mostraron signos de anemia, niveles bajos de plaquetas y la aparición de insuficiencia renal, todo lo cual desapareció después de dos transfusiones de sangre.

Los reveses más graves comenzaron el 28 de febrero, cuando Francisco experimentó un ataque de tos aguda e inhaló vómito, lo que le obligó a utilizar una máscara de ventilación mecánica no invasiva para ayudarle a respirar.

Sufrió dos crisis respiratorias más en los días siguientes, lo que requirió que los médicos aspiraran manualmente la mucosidad, momento en el que comenzó a dormir con la máscara de ventilación por las noches para ayudar a sus pulmones a limpiar la acumulación de líquidos.

En ningún momento perdió el conocimiento y los médicos informaron que estaba alerta y cooperaba.

En las últimas dos semanas se ha estabilizado y registrado ligeras mejoras, informó la oficina de prensa del Vaticano. Ya no necesita usar la máscara de ventilación por la noche y está reduciendo su dependencia de altos flujos de oxígeno suplementario durante el día.

