Por qué los viernes se visten de luto los trabajadores de la televisión pública de España

El “viernes negro”, como lo han bautizado, también es la escenificación de un reclamo urgente por la reforma de la presidencia y el consejo administrativo de la corporación , con la que se persigue que la línea informativa no sea rehén circunstancial de una parcialidad política, como creen que ha venido sucediendo con largueza desde 2012 cuando el Partido Popular (centroderecha), que hasta la semana pasada gozó de mayoría absoluta en el parlamento y hoy es la primera minoría, cambió una ley anterior y modificó las prácticas profesionales que se venían siguiendo desde 2006.

El luto activo de los viernes no queda solo puertas adentro de las sedes de RTVE. Los “deudos” salen a la calle y participan en una concentración de 15 a 20 minutos para reivindicar su causa . Y en redes sociales mueven contenidos, fotos, videos, mensajes sobre la lucha gremial y etiquetas para identificar y visibilizar la campaña; la de hoy es: #ViernesNegro7.

Desde tramas de corrupción hasta Messi

La periodista Yolanda Sobero ha trabajado en la empresa desde hace 36 años, y en todo este tiempo ha visto entrar y salir por la puertas de la dirección de RTVE a gerentes de derechas y de izquierdas, pero llegados a este punto le preocupa el trazo que va dejando “una empresa que manipula con malas práctica profesionales” ; nada nuevo ni que no haya sido denunciado incontables veces por los consejos informativos, pero que desnudan la necesidad de una renovación que con la actual dirección política, hasta ahora, han visto lejos de alcanzar.

El anterior ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, consultado en un pleno del parlamento sobre los reclamos de los trabajadores de la televisión pública, buscaba zanjar fácilmente la polémica diciendo: "A lo mejor no le gusta un informativo, pero puede cambiar de cadena. Tenemos libertad en España".

Una TV pública para quien la paga, los ciudadanos

No se trata de una confrontación de signo partidista, o contra el PP. Con el sorpresivo y abrupto cambio de gobierno en España a mitad de legislatura, nada cambia en la protesta por los momentos y mientras no perciban cambios efectivos en la conducción de RTVE. “ El gran problema es si hay voluntad política de cambiar y se hace la reforma que está aprobada”, comenta Yolanda Sobero, quien aclara que la red de medios públicos española no pertenece al gobierno de turno, "es de y para los ciudadanos, que es quien lo paga”.