El papa Francisco pide disculpas por usar un término vulgar y despectivo contra los homosexuales

El papa Francisco pidió disculpas públicas este martes después de que reportes publicados el lunes por los dos diarios de mayor circulación en Italia, señalaran que el pontífice usó una palabra extremadamente vulgar y despectiva hacia los hombres homosexuales.

Un comunicado emitido por el Vaticano dice que el Papa no quiso ofender a nadie y pidió disculpas a aquellos que se sintieron "heridos por el uso de la palabra".

¿Metida de pata o intención de ofender?

De acuerdo a reportes publicados por los diarios La Repubblica y Corriere della Sera, el papa Francisco usó el vulgar término durante una reunión a puertas cerradas con los obispos italianos al expresar su oposición a permitir que gays puedan ser sacerdotes.

Los diarios citaron al Papa diciendo que los seminarios ya están demasiado llenos de "frociaggine" (maricón), un término vulgar y peyorativo.

El Corriere della Sera atribuyó la información a obispos anónimos, quienes además sugirieron que el Papa, quien es argentino y tiene 87 años de edad, pudo haber cometido una metida de pata sin la intención de ofender.

Francisco ha acercado la iglesia

a la comunidad LGBTQ

Los 11 años del papado de Francisco se han distinguido por haber acercado a la Iglesia Católica Romana hacia la comunidad LGBTQ.

En julio de 2013, a pocos meses de su ascensión al papado, Francisco rompió con la doctrina católica cuando dijo: "Si una persona es gay, busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgar?".

10 años más tarde el Papa permitió a los sacerdotes bendecir a miembros de parejas del mismo sexo.

Sin embargo, Francisco se ha mostrado menos abierto en relación a la llegada de homosexuales al sacerdocio y a los seminarios.

En una reunión en 2018, Francisco ordenó a los obispos italianos que examinaran cuidadosamente a los solicitantes del sacerdocio y rechazaran a cualquiera que consideraran sospechoso de ser homosexual.