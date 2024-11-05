Netanyahu destituye al ministro de Defensa israelí

Video ¿Israel está perdiendo apoyo? La Corte Internacional de Justicia le ordena detener su ofensiva en Rafah

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destituyó el martes a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, argumentando que perdió su confianza en medio de la guerra contra Hamas en Gaza. Nombró en su lugar al hasta ahora canciller, Israel Katz.

"En medio de la guerra, la confianza es más necesaria que nunca entre el primer ministro y su ministro de Defensa", pero "en los últimos meses, esa confianza se erosionó", afirmó Netanyahu en una carta dirigida a Gallant.

"Surgieron discrepancias significativas entre el señor Gallant y yo en la dirección de la campaña (militar), acompañada de declaraciones y acciones que contradecían las decisiones del gobierno y del gabinete", añadió.

Gallant respondió por X que "la seguridad del Estado de Israel fue y siempre será la misión de (su) vida".

El hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, que será a su vez sustituido por Gideon Saar, "ya demostró sus capacidades y contribuciones a la seguridad nacional", escribió Netanyahu para explicar su elección.

Katz fue ministro de Finanzas, ministro de Inteligencia y es miembro del gabinete de seguridad "desde hace mucho tiempo", afirmó.

Netanyahu cambia a Gallant, 'halcón' de la guerra", por 'bulldozer" Katz

Apodado el 'bulldozer', Katz "combina la responsabilidad y la capacidad de resolver problemas con calma, que son esenciales para dirigir esta campaña".

Sin embargo, Gallant, antiguo general reconvertido en político, era considerado un 'halcón' dentro del gobierno a la hora de dirigir las operaciones desde el sangriento ataque de Hamás contra el sur de Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

Israel sostiene que el ataque en el sur del país en octubre de 2023 dejó unas 1,200 personas muertas, entre mujeres y niños. en Gaza, autoridades de salud locales han reportado más de 43,000 víctimas mortales y millones de personas desplazadas.

Tras más de un año de guerra en varios frentes, los efectivos del Ejército están bajo presión y en los últimos meses Gallant provocó la ira de partidos ultraortodoxos, aliados clave de la coalición del primer ministro, al ordenar el reclutamiento de 10,000 hombres de esta comunidad religiosa en edad militar.

Unos 66,000 hombres en edad militar están exentos por dedicarse al estudio de los textos sagrados del judaísmo en virtud de una norma introducida cuando Israel se conformó como un Estado en 1948.

En 2018, la cuestión de su reclutamiento creó tal crisis que precipitó al país hacia varias elecciones legislativas en cuatro años, sin que el tema quedase zanjado.

