Enfermedades Infecciosas MV Hondius: El recuento de los días bajo la sombra del hantavirus Un foco de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, en ruta de Argentina a Cabo verde, ha causado preocupación luego de que tres personas fallecieron en el buque desde mediados de abril: una de las muertes fue por la enfermedad y las otras dos se consideran sospechosas



Video Crucero con hantavirus hoy 6 de mayo | cepa se contagia entre humanos y evacuan a pacientes para atención

Un foco de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, en ruta de Argentina a Cabo Verde, y ahora desviado a España, ha causado preocupación luego de que tres personas fallecieron en el buque desde mediados de abril: una de las muertes fue por la enfermedad y las otras dos se consideran sospechosas.

El crucero afectado, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions y bandera de ese mismo país, había zarpado de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril. Este miércoles, el barco partió de las costas de Cabo Verde, donde llevaba fondeado desde el domingo, constató un corresponsal de la AFP, y se dirige a la isla canaria de Tenerife, en España.

PUBLICIDAD

Esta es la cronología de los hechos:

1 de abril

El crucero antártico MV Hondius zarpó de Ushuaia, en el sur de Argentina, con 147 personas a bordo de 23 nacionalidades.

6 de abril

Un pasajero adulto de 60 años, de nacionaliodad neerlandesa, desarrolló síntomas de fiebre, dolor de cabeza y diarrea leve a bordo del Hondius.

11 de abril

El pasajero enfermo muere a bordo del MV Hondius tras tener problemas respiratorios. No se hicieron pruebas microbiológicas y no se pudo determinar la causa de la muerte, informó la naviera Oceanwide Expeditions.

24 de abril

El pasajero fallecido fue desembarcado en la isla de Santa Elena, un territorio de ultramar británico. Lo acompañó su esposa, de 59 años y también de los Países Bajos, quien también empezó a tener problemas gastrointestinales.

El mismo día un hombre adulto,de nacionalidad británica, acudió al médico del barco con fiebre, dificultad para respirar y signos de neumonía.

25 de abril

La salud de la mujer neerlandesa se deterioró durante un vuelo a Johannesburgo, en Sudáfrica.

26 de abril

La esposa del primer fallecido muere también al arribar a una sala de emergencias en un centro médico sudafricano. Ambos pasajeros habían viajado a Sudamérica, incluyendo Argentina, antes de abordar el barco.

La salud del hombre adulto a bordo del MV Hondius que pidió asistencia médica empeoró.

27 de abril

El pasajero británico enfermó gravemente y fue evacuado por motivos médicos a Sudáfrica. Actualmente, esta persona está siendo atendida en una unidad de cuidados intensivos de Johannesburgo y se encuentra en estado crítico, aunque estable. Se identificó una variante del hantavirus en este paciente.

PUBLICIDAD

2 de mayo

Pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) confirmaron la infección por hantavirus del pasajero británico. Se están llevando a cabo análisis serológicos, de secuenciación y metagenómicos.

Este mismo día la OMS recibió notificación de un "brote de enfermedad respiratoria aguda grave, que incluyó dos fallecimientos y un pasajero en estado crítico, a bordo de un crucero con bandera neerlandesa", en alusión al MV Hondius

En el barco se produce un tercer fallecimiento, de un pasajero alemán, y la causa no se ha esteblecido, informó Oceanwide Expeditions.

3 de mayo

La OMS informa de un presunto brote de hantavirus que ha matado a tres personas y deja a otras tres enfermas.

Por su parte, Oceanwide Expeditions emite un comunicado en redes sociales indicando que la empresa está "gestionando una situación médica grave a bordo del buque M/V Hondius, situado frente a las costas de Cabo Verde". La naviera reconoce tres muertes, y entre los afectados, dos tripulantes a bordo en necesidad de atención médica inmediata.

"Nos enfrentamos a retos complejos y estamos tratando de agilizar el tratamiento de ambas personas con el apoyo y el liderazgo de las autoridades neerlandesas", afirma Oceanwide Expeditions.

4 de mayo

Se confirmó mediante PCR que la muerte de la pasajera de 59 años fue producida por una infección por hantavirus. Se inició el rastreo de contactos de los pasajeros del vuelo que la llevó a Johannesburgo.

PUBLICIDAD

La OMS detalla que los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026 y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida evolución hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock

La OMS en Europa asegura que no hay necesidad de imponer restricciones de viaje tras el brote de hantavirus en el crucero. "El riesgo para el conjunto de la población sigue siendo bajo". Sin embargo, Cabo Verde impide desembarcar a pasajeros del buque en el puerto de Praia para "proteger a la población caboverdiana", dejando a pasajeros y tripulación varados en sus costas.

En el crucero se adoptaron estrictas medidas de precaución, incluido el aislamiento, informó la compañía operadora del crucero. Un bloguero de viajes y turismo, Jake Rosmarin, oriundo de Boston y pasajero en el MV Hondius, publica un testimonio en redes sociales donde manifiesta entre sollozos que "hay mucha incertidumbre y eso es lo más duro. Todo lo que queremos es sentirnos seguros, tener claridad y llegar a nuestros hogares.

Se menciona que las Islas Canarias españolas son "consideradas" como puerto de desembarque del buque.

5 de mayo

La OMS dijo en un comunicado que hasta la víspera "se han identificado siete casos (dos casos del hantavirus confirmados en laboratorio y cinco sospechosos), incluyendo tres fallecimientos, un paciente en estado crítico y tres personas con síntomas leves".

Las autoridades sanitarias creen que es posible que el hantavirus se haya transmitido entre personas. "Teniendo en cuenta la duración del período de incubación del hantavirus, que puede variar entre una y seis semanas, suponemos que se infectaron fuera del barco", y "creemos que podría haber habido una transmisión interhumana, entre personas en contacto muy estrecho".

PUBLICIDAD

Tras anuncios contradictorios y discusiones sobre si Países Bajos o España recibirían el crucero, finalmente este último país será el destino del barco, con un arribo previsto para 3 o 4 días después.

La OMS espera que las autoridades sanitarias españolas hagan "una investigación epidemiológica completa, una desinfección total del barco y, por supuesto, evalúen el riesgo para los pasajeros que están a bordo".

Mientras tanto, la operadora Oceanwide Expeditions dijo que no se han reportado nuevos casos, y que los casos sospechosos serían evacuados a Países Bajos.

También se inició la búsqueda de los pasajeros que estuvieron en el vuelo de la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo, y del que fue evacuada la turista neerlandesa contagiada con hantavirus que falleció en un hospital sudafricano.

Según la aerolínea sudafricana Airlink, a bordo del vuelo del 25 de abril que partió de la isla británica en el océano Atlántico viajaban un total de 82 pasajeros y seis tripulantes.

6 de mayo

El ministerio de Salud de Sudáfrica informó que se detectó la cepa "Andes" del hantavirus, transmisible entre humanos, en el pasajero evacuado a Sudáfrica desde el crucero Hondius. "Es la única cepa, de las 38, de la que

se sabe que provoca la transmisión entre personas", indicó el ministerio.

En Argentina, de donde partió el buque, se registra un aumento de los casos de hantavirus pero sin un brote de la enfermedad. De acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportaron 42 casos de este mal en 2026 y 101 en lo que va de la campaña epidemiológica, que se extiende de junio a junio de cada año, casi el doble de los 57 de igual período anterior.

PUBLICIDAD

Las autoridades sanitarias argentinas afirmaron que la pareja neerlandesa de fallecidos recorrió Chile, Uruguay y Argentina desde noviembre de 2025, antes de embarcarse en el MV Hondius el 1 de abril. También anunció que se enviarán expertos a Ushuaia en busca de posible presencia de roedores con hantavirus.

Este miércoles el barco logró zarpar de Cabo Verde con destino a España. Las autoridades españolas anunciaron que los pasajeros del crucero, salvo los que están severamente enfermos, volaran a sus hogares desde Tenerife.

Tres personas con síntomas de la enfermedad fueron trasladadas desde el buque, y ninguna ha resultado positiva al virus, dijo Oceanwide Expeditions. Asimismo, se espera que dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, en camino desde los Países Bajos, se embarcarán en el Hondius y permanezcan a bordo del buque, informó la empresa.

La OMS confirmó que un pasajero que viajó en la primera etapa del trayecto resultó positivo en la prueba del hantavirus y actualmente está recibiendo tratamiento en el Hospital Universitario de Zúrich.

Desde Alemania se informó que los servicios sanitarios de emergencia recogieron a una persona evacuada a los Países Bajos para trasladarla a un hospital en Alemania, luego de que este pasajero entró en contacto con una persona infectada a bordo del buque MV Hondius, pero no presenta síntomas.

La OMS reiteró que el riesgo para la salud pública derivado del brote de hantavirus "sigue siendo bajo" y que no es similar al inicio de la pandemia del Covid-19.

PUBLICIDAD

Francia reconoció que un ciudadano francés está siendo monitoreado por posible contacto durante el vuelo de uno de los casos confirmados del hantavirus. También la aerolínea neerlandesa KLM indicó que uno de los fallecidos estuvo "brevemente" a bordo de un vuelo de KLM de Johannesburgo a los Países Bajos, pero fue retirado antes del despegue por su condición médica.

Otra alarma se produjo en Reino Unido, donde la Agencia de Seguridad Sanitaria consejó el aislamiento de dos personas que regresaron al país desde el crucero MV Hondius. "Ninguna de estas personas presenta actualmente síntomas. Están recibiendo asesoramiento y apoyo".