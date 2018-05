La corrupción en el gobierno de España pone en vilo el futuro de Mariano Rajoy: estas son las claves

El fallo del juez indica que el partido llevó una contabilidad paralela desde el año 1989 a través de la cual se hicieron operaciones al margen de la ley, y también pone en duda que Rajoy, quien también es el presidente de la organización política, no lo supiera a lo largo de casi tres décadas, aunque lo negó en una declaración judicial en julio del año pasado.

Pero que la moción contra Rajoy salga adelante no parece una operación sencilla. En el tablero de la política española se mueven muchas piezas, empezando por las apetencias personales de los líderes de los partidos, pasando por los cálculos electoralistas, la variable de los partidos separatistas o nacionalistas (en Cataluña y el País Vasco) y las reacciones nerviosas de los mercados.

¿Qué es una moción de censura?

¿Quién la propone ahora y por qué?

¿Qué se necesita para que se lleve a cabo?

Para los 11 restantes depende de partidos nacionalistas vascos y catalanes, que de momento no han aclarado su posición.

Pero a horas días de la decisiva votación, Sánchez parece tener muy complicado conseguir los apoyos necesarios. En su empeño, ha abogado por la coincidencia en la opinión mayoritaria de la oposición de que Rajoy debe marcharse tras las últimas acciones judiciales. Ciudadanos, un partido que apoya al gobierno, ha dejado claro que no va a respaldar la moción pese a que está de acuerdo en que el Partido Popular no puede seguir en el poder .

"O sí o no, no hay posiciones intermedias y a aquellos que puedan estar defendiendo el no, la pregunta que hay que hacerles es en qué posición queda la democracia española si el próximo sábado Mariano Rajoy continúa siendo presidente del Gobierno", dijo Sánchez.