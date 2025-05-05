Israel aprueba un nuevo plan para capturar toda Gaza y ocuparla indefinidamente, según funcionarios

Video El desgarrador video en el que un niño herido pide ayuda tras un ataque aéreo israelí

Israel aprobó este lunes planes para capturar toda la Franja de Gaza y permanecer en el territorio por un tiempo no especificado, dijeron dos funcionarios israelíes, en un movimiento que, de implementarse, ampliaría enormemente las operaciones de Israel en el territorio palestino y provocaría una feroz oposición internacional.

Los ministros del gabinete israelí aprobaron el plan en una votación a primera hora de la mañana, horas después de que el jefe militar israelí dijera que el Ejército estaba llamando a filas a decenas de miles de soldados en la reserva.

El nuevo plan, que según los funcionarios busca ayudar a Israel a lograr sus objetivos de guerra de derrotar al grupo armado Hamas y liberar a los rehenes en Gaza, también empujaría a cientos de miles de palestinos hacia el sur de Gaza y exacerbaría una grave crisis humanitaria.

Desde que un alto al fuego entre Israel y Hamas colapsó a mediados de marzo, Israel ha lanzado ataques feroces en el territorio que han matado a cientos de personas. Ha capturado franjas de territorio y ahora controla aproximadamente el 50% de Gaza. Antes de que terminara la tregua, Israel bloqueó toda la ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo alimentos, combustible y agua, desencadenando lo que se cree que es la peor crisis humanitaria en casi 19 meses de guerra.

La prohibición de la ayuda ha provocado hambre generalizada y la escasez ha desencadenado saqueos. Israel trata de aumentar la presión sobre Hamas.

Los funcionarios israelíes dijeron que el plan incluía la “captura de la Franja y la retención de territorios”. El plan también buscaría evitar que Hamas distribuya ayuda humanitaria, lo que Israel dice fortalece el dominio del grupo en Gaza. También acusa a Hamas de quedarse con la ayuda para reforzar sus capacidades. El plan también incluía ataques poderosos contra objetivos de Hamas, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios dijeron que Israel estaba en contacto con varios países sobre el plan del presidente Donald Trump para tomar el control de Gaza y reubicar a su población, en lo que Israel ha denominado “emigración voluntaria”, una idea que ha provocado condenas de los aliados de Israel en Europa y el mundo árabe.

Uno de los funcionarios dijo que el plan se implementaría gradualmente. Ambos funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para comentar planes militares.

Israel lleva semanas tratando de aumentar la presión sobre Hamas y lograr que muestre más flexibilidad en las negociaciones de alto el fuego. Pero los mediadores internacionales que intentan llevar a las partes hacia un nuevo acuerdo han tenido dificultades para hacerlo. Las medidas de Israel no parecen haber movido a Hamas de sus posiciones de negociación.

El alto al fuego anterior pretendía llevar a las partes a negociar un fin a la guerra, pero ese objetivo final ha sido un punto de fricción repetido en las conversaciones entre Israel y Hamas. Israel dice que no acordará poner fin a la guerra hasta que Hamas sea derrotado. Hamas, por su parte, ha exigido un acuerdo que ponga fin a la guerra.

Los funcionarios israelíes no revelaron detalles sobre cómo el plan busca evitar la participación de Hamas en la distribución de ayuda. Uno dijo que los ministros habían aprobado “la opción de distribución de ayuda”, sin dar más detalles.

Según un memorando interno circulado entre grupos de ayuda y visto por The Associated Press, Israel dijo a las Naciones Unidas que utilizará empresas de seguridad privada para controlar la distribución de ayuda en Gaza. La ONU dijo en un comunicado el domingo que no participaría en el plan tal como se le presentó, diciendo que viola sus principios fundamentales.

El memorando, enviado a organizaciones de ayuda el domingo, detallaba notas de una reunión entre el organismo de defensa israelí encargado de coordinar la ayuda a Gaza, COGAT y la ONU.

Bajo el plan de COGAT, toda la ayuda entrará a Gaza a través del cruce de Kerem Shalom, permitiendo que aproximadamente 60 camiones entren diariamente y distribuyendo 20 kilogramos de paquetes de ayuda directamente a las personas el día de la entrada, aunque su contenido no estaba claro, al igual que cuántas personas tendrán acceso a la ayuda.

El memorando decía que la ayuda se distribuirá en centros logísticos, que serán gestionados por empresas de seguridad privada. El memorando decía que se utilizará reconocimiento facial para identificar a los palestinos en los centros y las alertas por SMS notificarán a las personas en el área que pueden recoger la ayuda.

Los trabajadores humanitarios dicen que el plan de centralizar la ayuda, en lugar de entregarla a los palestinos donde están, desplazará forzosamente a las personas. Los combates han desplazado a más del 90% de la población de Gaza, a menudo varias veces, y han convertido a Gaza en un lugar inhabitable.

La ONU acusa a Israel de querer controlar la ayuda como una “táctica de presión”. La ONU dijo que el plan dejaría a grandes partes de la población, incluidos los más vulnerables, sin suministros. Consideró que el plan “parece diseñado para reforzar el control sobre los artículos de sustento como una táctica de presión, como parte de una estrategia militar”.

El memorando dice que el gobierno de Estados Unidos ha expresado un claro apoyo al plan de Israel, pero no está claro quién proporcionaría financiamiento para las empresas militares privadas o la ayuda.

COGAT y la embajada de Estados Unidos en Jerusalén no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

A principios de esta semana, la agencia AP obtuvo docenas de documentos sobre las preocupaciones de los grupos de ayuda de que los centros podrían terminar desplazando permanentemente a los palestinos y obligándolos a vivir en “condiciones de internamiento de facto”.

Mientras tanto, los ataques israelíes en toda Gaza continuaron durante la noche, matando al menos a 17 personas en el norte de Gaza, según el personal del hospital. Los ataques golpearon la Ciudad de Gaza, Beit Hanoun y Beit Lahiya, y entre los muertos había ocho mujeres y niños, según el personal del hospital Shifa, donde se llevaron los cuerpos.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamas atacaron el sur de Israel, matando a 1,200 personas y tomando alrededor de 250 rehenes. Israel dice que 59 cautivos permanecen en Gaza, aunque se cree que unos 35 están muertos.

La ofensiva de Israel ha matado a más de 52,000 personas en Gaza, muchas de ellas mujeres y niños, según funcionarios de salud palestinos, que no distinguen entre combatientes y civiles en su conteo.

Israel ocupó Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967 y retiró tropas y colonos en 2005. Dos años después, Hamas tomó el control y ha gestionado el territorio desde entonces.

