Papa León XIV El papa León XIV bromeó diciendo que, antes de salir del viaje a España, consultó con la inteligencia artificial para preguntarle qué debía decirles a los obispos españoles El pontífice contó la anécdota en la tercera jornada de su visita a Madrid, después de comer con los obispos y antes de bendecirlos



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Este lunes 8 de junio, el papa León XIV contó que antes de salir de viaje a España, consultó a la inteligencia artificial para saber qué decir ante los obispos españoles y esta lo confundió como si fuera el papa Francisco, por lo que tuvo que corregirla.

El pontífice llegó el sábado en la mañana para dar inicio a su viaje en el país y fue recibido por 130 mil personas por todas las calles de Madrid.

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¿Cómo ocurrió?

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Yago de la Cierva, el que organizó el viaje del papa León XIV, relató que en la tercera jornada de su visita a Madrid, después de comer con los obispos españoles y antes de bendecirlos, el pontífice compartió una anécdota en la que había preguntado a la inteligencia artificial "¿qué debería decir el papa a los obispos españoles?" y le respondió haciendo referencia al papa Francisco. León replicó diciendo que creía que había otro papa para después disculparse la IA.