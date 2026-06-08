Papa León XIV

El papa León XIV bromeó diciendo que, antes de salir del viaje a España, consultó con la inteligencia artificial para preguntarle qué debía decirles a los obispos españoles

El pontífice contó la anécdota en la tercera jornada de su visita a Madrid, después de comer con los obispos y antes de bendecirlos

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Este lunes 8 de junio, el papa León XIV contó que antes de salir de viaje a España, consultó a la inteligencia artificial para saber qué decir ante los obispos españoles y esta lo confundió como si fuera el papa Francisco, por lo que tuvo que corregirla.

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El pontífice llegó el sábado en la mañana para dar inicio a su viaje en el país y fue recibido por 130 mil personas por todas las calles de Madrid.

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¿Cómo ocurrió?

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Yago de la Cierva, el que organizó el viaje del papa León XIV, relató que en la tercera jornada de su visita a Madrid, después de comer con los obispos españoles y antes de bendecirlos, el pontífice compartió una anécdota en la que había preguntado a la inteligencia artificial "¿qué debería decir el papa a los obispos españoles?" y le respondió haciendo referencia al papa Francisco. León replicó diciendo que creía que había otro papa para después disculparse la IA.

León XIV le comentó a todos en la comida que los obispos tenían otro algoritmo. "Y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra", finalizó.

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