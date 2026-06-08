El papa León XIV bromeó diciendo que, antes de salir del viaje a España, consultó con la inteligencia artificial para preguntarle qué debía decirles a los obispos españoles
El pontífice contó la anécdota en la tercera jornada de su visita a Madrid, después de comer con los obispos y antes de bendecirlos
Este lunes 8 de junio, el papa León XIV contó que antes de salir de viaje a España, consultó a la inteligencia artificial para saber qué decir ante los obispos españoles y esta lo confundió como si fuera el papa Francisco, por lo que tuvo que corregirla.
El pontífice llegó el sábado en la mañana para dar inicio a su viaje en el país y fue recibido por 130 mil personas por todas las calles de Madrid.
¿Cómo ocurrió?
Yago de la Cierva, el que organizó el viaje del papa León XIV, relató que en la tercera jornada de su visita a Madrid, después de comer con los obispos españoles y antes de bendecirlos, el pontífice compartió una anécdota en la que había preguntado a la inteligencia artificial "¿qué debería decir el papa a los obispos españoles?" y le respondió haciendo referencia al papa Francisco. León replicó diciendo que creía que había otro papa para después disculparse la IA.
León XIV le comentó a todos en la comida que los obispos tenían otro algoritmo. "Y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra", finalizó.