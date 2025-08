Al menos 28 muertos y 1,000 heridos tras fuerte explosión en el principal puerto comercial de Irán

El puerto recibió presuntamente un producto químico para fabricar combustible de misiles

Datos de seguimiento de buques analizados por The Associated Press sitúan uno de los buques que presuntamente transportaba el químico en las cercanías en marzo, como indicó Ambrey. Irán no ha reconocido la recepción del cargamento. Hasta el sábado, la misión iraní en la ONU no había respondido a una solicitud de comentarios.