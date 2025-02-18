Cambiar Ciudad
Neumonía bilateral y una "condición clínica compleja": el delicado estado de salud del papa Francisco

El papa Francisco, quien a los 88 años de edad es uno de los papas más ancianos en la historia de la iglesia católica, sigue presentando un cuadro médico “complejo”, según los médicos que lo atienden.

Papa Francisco revela detalles de dos intentos de atentado en su contra: mujer con explosivos iba a inmolarse

El papa Francisco sufre “neumonía bilateral” (en ambos pulmones) según las pruebas que se le practicaron en un hospital en Roma después de que el equipo de médicos que lo trata detectó lo que describió como una “ situación clínica compleja", informó el Vaticano este martes.

El papa había sido admitido en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma la semana pasada para realizar pruebas y tratamientos de lo que se creyó inicialmente era una infección del tracto respiratorio, dijo el Vaticano.

Francisco es susceptible a resfriados y ataques de bronquitis

El diagnóstico fue alcanzado después de que se le practicó una tomografía computarizada el mismo martes en el hospital Gemelli de Roma, dijo el Vaticano. Francisco, quien a los 88 años de edad es uno de los papas más ancianos en la historia de la Iglesia, sigue presentando cuadro médico “complejo”.

"La tomografía computarizada de tórax de control a la que se sometió el Santo Padre esta tarde demostró el inicio de una neumonía bilateral que requiriere más terapia farmacológica", según informó el Vaticano.

Francisco recibió la eucaristía por la mañana y "alternó el descanso con la oración y la lectura de textos" según el comunicado del Vaticano, añadiendo que “el papa está de buen

El viernes y el sábado, el papa habló por teléfono con el reverendo Gabriel Romanelli y su asistente, el padre Yusuf Asad, de la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza para hacer seguimiento sobre el bienestar de cientos de familias que se refugiaban allí junto a los sacerdotes y otros religiosos. El Papa ha llamado a la parroquia casi a diario durante meses.

El domingo, sin embargo, Francisco no hizo su habitual llamada y se encuentra actualmente bajo un régimen de “reposo absoluto”.

En 1957, cuando era un seminarista de 21 años de edad, Francisco fue sometido a una operación para extirpar parte de un pulmón dañado por una infección respiratoria grave, lo cual lo hizo susceptible a resfriados y ataques de bronquitis.

