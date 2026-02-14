ISIS

EEUU anuncia que atacó más de 30 objetivos del Estado Islámico en Siria en febrero

El Comando Central del Ejército de EEUU anunció este sábado que condujo más de 10 ataques contra decenas de blancos del Estado Islámico en Siria durante febrero, a fin de ejercer "presión militatar sobre los remanentes de la red terrorista".

El Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom) anunció este sábado que fuerzas bajo sus órdenes efectuaron 10 ataques contra más de 30 objetivos del Estado Islámico en Siria, entre el 3 y el 12 de febrero.

La intención de la ofensiva, indicó el Ejército, fue "s ostener presión militar implacable sobre los remanentes de la red terrorista".

Los ataques alcanzaron o bjetivos de infraestructura y almacenamiento de armas del Estado Islámico, mediante el uso de municiones de precisión lanzadas desde aeronaves de ala fija, ala giratoria y no tripuladas.

El mismo Comando Central previamente ya había llevado a cabo cinco ataques contra un centro de comunicaciones del Estado Islámico, un nodo de logística crítico, e instalaciones de almacenamiento de armas entre el 27 de enero y el 2 de febrero, se informó.

"La operación Hawkeye Strike se puso en marcha en respuesta al ataque perpetrado el 13 de diciembre contra las fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira. La emboscada del Estado Islámico causó la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete estadounidense", recordó el Comando Central.

El Ejército informó que "más de 50 terroristas del Estado Islámico han sido asesinados o capturados y más de 100 objetivos de infraestructura del Estado Islámico han sido atacados con cientos de municiones de precisión durante dos meses de operaciones específicas".

