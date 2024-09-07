Los 'drones dragón' desplegados por Ucrania capaces de derretir objetivos en la guerra contra Rusia

Video Siete personas mueren tras ataque aéreo ruso al oeste de Ucrania: entre los fallecidos hay tres niños

Las Fuerzas Armadas de Ucrania recientemente recurrieron a unos 'drones dragón' que lanzan un compuesto incendiario de aluminio y óxido metálico para atacar objetivos rusos, según reportes.

El medio local The Kyiv Independent informó que las Fuerzas Armadas confirmaron videos difundidos en el canal de Telegram, que mostraban un 'dron dragón' derramando la mezcla metálica conocida como termita.

⚡️Ukrainian military uses 'dragon drones' against Russia, Defense Ministry says.



Se les llama así por la forma en la cual la mezcla del material incandescente es lanzada desde las alturas hacia sus objetivos, semejante al fuego lanzado por la criatura mítica.

“Los drones de ataque son nuestras alas de venganza, trayendo fuego directo desde el cielo”, escribió la Brigada 60 en sus redes sociales.

El compuesto metálico genera una reacción química capaz de derretir metales y generar incendios a temperaturas mayores de 4,000 grados Fahrenheit, ha sido utilizado por las fuerzas ucranianas en su lucha contra Rusia, de acuerdo con la organización Action on Armed Violence (AOAV, por sus siglas en inglés).

“La termita, una mezcla química de polvo de aluminio y óxido de hierro, se enciende a temperaturas extremadamente altas y puede quemar diversos materiales, incluidos los metales”, sostiene el grupo antiguerra con sede en Londres en su página web.

Advierten por riesgos de utilización de químicos incendiarios

En su artículo en su sitio web, AOAV advirtió sobre los riesgos en la utilización de este tipo de drones por parte de Ucrania y de Rusia ante la posibilidad de que civiles sean impactados por las armas.

“Si bien las fuerzas ucranianas han empleado bombas de termita principalmente contra objetivos militares, el uso de estas armas por parte de las fuerzas rusas ha generado importantes preocupaciones sobre su posible despliegue en zonas densamente pobladas, lo que plantea graves riesgos para la seguridad civil”, agregó la organización.

Añadió que existen reportes que indican que las fuerzas rusas podrían haber utilizado bombas de termita en ataques dirigidos a áreas residenciales en el poblado de Vulgar, en el este de Ucrania.

“Los videos de la escena muestran las bombas encendiéndose al impactar, creando lluvias de chispas candentes que provocan incendios en grandes áreas, destruyendo casas, vehículos e infraestructura”, sostuvo AOAV.

Tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, el gobierno ucraniano ha denunciado la utilización de bombas incendiarias en contra de objetivos civiles, lo que Rusia ha negado.

El grupo dijo que la utilización de este tipo de armas en áreas civiles está prohibido por la normativa internacional establecida en la Convención de Ciertas Armas Convencionales (CCW, en inglés) de las Naciones Unidas.

“El intenso calor no sólo causa destrucción inmediata sino que también plantea riesgos para la salud a largo plazo de los supervivientes, que pueden sufrir quemaduras graves, problemas respiratorios y traumas psicológicos”, añadió el organismo.

Además, el despliegue de este tipo de drones también representa riesgos para el medio ambiente por su capacidad destructiva. “Esta capacidad significa que incluso una sola bomba termita, desplegada con precisión, puede provocar incendios que son difíciles, sino imposibles de extinguir, provocando una devastación generalizada”, añadió AOAV.

Tanto la Oficina de las Naciones Unidas para el Desarme como la organización defensora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) han advertido sobre la capacidad destructiva de las armas incendiarias como las bombas de termita. “Pueden causar daños a músculos, ligamentos, tendones, nervios, vasos sanguíneos e incluso huesos", dijo HRW en un reporte de 2022.

La reacción química generada por la mezcla de aluminio y óxido de hierro fue descubierta a mediados de 1890 por el científico alemán Hans Goldschmidt.

Este tipo de bombas fue utilizado por los alemanes en sus ataques contra Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, de acuerdo con registros de la Universidad McGill en Canadá. Las bombas también fueron desplegadas durante la Segunda Guerra Mundial tanto por los alemanes como por los 'Aliados' que los combatieron.

