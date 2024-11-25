Una mujer es asesinada por un allegado cada 10 minutos en el mundo: "El hogar sigue siendo el lugar más peligroso"

Video Unas 140 mujeres al día son asesinadas en el mundo por un familiar: Así puedes pedir ayuda

El lugar más peligroso para la vida de una mujer es su propio hogar: la gran mayoría de las fallecidas de forma violenta en 2023 lo hizo a manos de su pareja o un allegado.

Según cifras publicadas por la ONU este mismo lunes, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, al menos 85,000 adultas y jóvenes fueron víctimas de homicidios intencionados en el mundo en 2023.

PUBLICIDAD

De estas, un 60%, fueron víctima de "su cónyuge u otros miembros de la familia", según un informe de la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Crimen (ONUDC) y de ONU Mujeres. Esto es 140 cada día o una cada 10 minutos.

El reporte nota que la cifra es un incremento respeto a las 48,800 del año anterior, algo que atribuye a que hay más datos disponibles.

" Órdenes de alejamiento sobre parejas masculinas que prohíben el contacto entre estos y las víctimas de su violencia figuran entre las medidas que pueden evitar los asesinatos de mujeres", indica la publicación.

ONU Mujeres, además, llama la atención sobre las tendencias en el reporte de datos sobre feminicidios: cada vez más países aportaban datos en las últimas dos décadas hasta que se alcanzó un pico de 75 países en 2020, pero desde entonces se han reducido, y en 2023 eran ya solo la mitad.

Video Joven hispana es apuñalada con un destornillador por su hermanastro: lucha por su vida en un hospital



Algo sobre lo que llama la atención el reporte es que si bien la gran mayoría de los homicidios los sufren hombres, estos se producen fuera del hogar y de la familia. “ Las mujeres y las niñas siguen viéndose desproporcionadamente afectadas por la violencia letal en el ámbito privado”, señala el informe.

“Se estima que el 80% de todas las víctimas de homicidio en 2023 fueron hombres, mientras que el 20% fueron mujeres, pero la violencia letal en el ámbito familiar afecta mucho más a las mujeres que a los hombres: casi el 60% de todas las mujeres asesinadas intencionalmente en 2023 fueron víctimas de homicidio por parte de su pareja o de un miembro de la familia”, señala.

PUBLICIDAD

La violencia machista es un fenómeno que afecta a todas las categorías sociales y edades

El informe revela que, si bien el feminicidio afecta a mujeres y niñas de todas las regiones, es África la que concentra el número absoluto más alto, 21,700 asesinadas solo en 2023, y tiene el mayor nivel de violencia tomando en cuenta el tamaño de su población femenina.

En términos relativos, África sufre 2.9 feminicidios por cada 100,000 mujeres, seguida por las Américas (1.6), Oceanía (1.5), Asia (0.8) y Europa (0.6). En el continente americano y Europa, los feminicidios son mayoritariamente cometidos por la pareja, mientras que en el resto del mundo son otros miembros de la familia los más implicados.

El informe destaca que la violencia machista es un fenómeno "que traspasa las fronteras y afecta a todas las categorías sociales y grupos de edad".

Muchas víctimas dijeron haber sufrido violencia física, sexual o psicológica antes de morir, según datos disponibles en algunos países. "Esto sugiere que muchas de las muertes podrían haberse evitado", señala el estudio.



En las regiones donde es posible establecer una tendencia, la tasa de feminicidios se estancó o declinó ligeramente desde 2010, lo cual demuestra que esta forma de violencia "está enraizada en las prácticas y normas", y es difícil de erradicar, señala la ONUDC, que analizó cifras de 107 países.

Pese a los esfuerzos en varios países, "los feminicidios se mantienen en un nivel alarmante", señalan los autores.

PUBLICIDAD

Pero "no es inevitable", según la directora de ONU Mujeres, Sima Bahous, citada en un comunicado, quien pide a los países que endurezcan su legislación y mejoren la recolección de datos.